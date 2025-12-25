要讓全台南分隊都有一台水霧車...消防局前局長李明峯涉貪瀆 南檢聲押

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市消防局前局長李明峯近二年來積極推動高壓細水霧幫浦消防車，但遭檢舉販售細水霧幫浦設備的業者楊姓女子是李的民間女性友人，同時又承接印製消防月曆業務，二人疑有金錢往來，涉及圖利、貪瀆等弊端；台南地檢署昨將李帶回，檢察官複訊後，將李聲請羈押。

昨天上午8時許，台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組，派員前往台南市消防局永華消防中心搜索，據了解，廉政人員進入六樓局長室旁秘書室、災害搶救科以及車輛保養場，偵辦案由為「民間捐贈高壓細水霧幫浦消防車救災車輛，相關人員是否從中獲利」。

檢廉人員帶走捐贈車輛資料、公文、名單、檔案以及近年來印製消防月曆的資料，約談蔡姓搶救科長、李姓車輛保養場長、盧姓保養場承辦人、王姓前局長司機，搜索行動在近中午時結束；所有人直接帶到南檢專案辦公室偵訊，問完由檢察官複訊。

台南地檢署證實，昨天共計搜索8處，約詢涉嫌人4人、證人6人，包括前局長李明峯、李的楊姓女友人，全案朝貪瀆方向調查中；據了解，檢廉已掌握相關人員的金流、帳冊，確認有金錢往來，檢察官複訊後，將李向法院聲請羈押。

全案源自於廉政署南調組接獲檢舉，李明峯自2023年起大力推動「高壓細水霧幫浦消防車」，但細水霧幫浦設備台灣僅有台南市一家公司代理認證，該公司的楊姓女負責人是李的民間女性友人，同時也是得標消防月曆業務的公司負責人，懷疑兩人有利益輸送往來。

基層議論紛紛，來自於這2年若有民間企業、善心人士有意捐贈消防車輛，消防局便優先推薦高壓細水霧幫浦消防車，這輛車的關鍵設備都要跟楊女公司購買，李明峯還曾在公開場合說過「要讓全台南53個分隊都有一台水霧車」。

今年8月2日，有人匿名在「靠北消防3.0」臉書粉絲專頁發文爆料「消防月曆樹華公司就是17車洽琪公司，都是同一位美女老闆」、「試問哪個縣市8年來，從上到下都幫固定廠商呢？月曆廠商如何得標的？17車廠商如何得標的？那不就是圖利嗎」、「為何要大家買17車呢？為何參與這些幫助業者的人都會升官呢？」

遭到質疑涉及圖利特定廠商，相關人員從中收受回扣，消防局昨說明，由於全案進入司法程序，全力配合相關調查；至於高壓細水霧幫浦消防車價值約250萬至450萬，現有45輛全部都是民間捐贈，消防局從未自行採購，每年買車預算約8000萬，主要都拿來買大型消防車。

李明峯在位15年，是六都任職最長的消防局長，本月12日他突然在南市府各首長群組內留下一句「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後，立即退群，引發外界討論；17日晚間傳出李在汽車旅館負傷，對外澄清是「喝多了又與妻子吵架所致」，但傳言紛紛懷疑是否涉及弊案。

台南市消防局過去多次指出，率全國之先投入高壓細水霧幫浦消防車研發，導入救災讓初期滅火速度與巷弄火場應變上大幅提升，如今前局長李明峯（右）卻因此車涉案。本報資料照片
