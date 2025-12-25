聽新聞
檢追太子集團洗錢案 「爆乳女特助」劉純妤當庭痛哭 涉詐50萬交保
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出洗錢案爆發後，該集團陸籍幹部曾指示在台成員，將信義區招待所的貴重物品清空，檢方24日2度約談陸籍幹部李添在台特助劉純妤，劉女先前因穿爆乳裝出庭、15萬交保時燦笑，引發網路熱議，劉女此次穿大學T、戴棒球帽應訊，劉女開庭時爆哭，供稱從未想過自己會變成媒體關注焦點、壓力真的很大，檢方訊後依詐欺罪命其50萬交保。
同案約談的天旭工程師蔡震天25萬交保、詹凱傑20萬交保、陳奕宏12萬交保；至於劉純妤尚在候審室等候交保。
據調查，李添在台期間，聘請曾任空姐的劉純妤擔任天旭公司CEO特助，負責李添在台生活大小事，但劉女供稱她未參與集團洗錢案，只是幫忙處理公司交辦事項，對於自己成為各界關注焦點，她感到壓力很大，說到一半不禁悲從中來，眼淚直流。
劉純妤今年11月首度被約談到案時，檢方命她15萬元交保，她當時步出地檢署面露笑容，加上身穿格子襯衫、低胸上衣展露好身材，瞬間成為關注焦點，也引發各界議論交保金是否過低。
檢察官24日指揮警方約談劉女及蔡震天等工程師到案，劉女晚間以俐落短髮造型現身北檢，她頭戴韓星Jisoo愛牌Emis潮帽、面著黑色口罩、身穿深藍色大學T，未發一語進入北檢，偵訊結束後也站在律師後方快速進入候審室。
檢調追查，太子集團在台設有「現金流組織」，由地下匯兌成員王俊國轉交集團金流給天旭公司，疑用來支付豪華遊艇維護費、陸籍高階幹部來台開銷等；檢方本月搜索王俊國住處，查扣約1300萬台幣及外幣現金，但對金錢來源交代不清，被檢方聲押獲准，是全案第8個羈押被告。
