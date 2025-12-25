京華城案／沈慶京辯未行賄 應曉薇盼審判長鍘檢察官

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案，全案昨天辯論終結，威京集團主席沈慶京（圖）離開北院。記者季相儒／攝影

京華城案昨辯論終結，威京集團主席沈慶京表示，如果柯文哲「藍白合」當選總統，也不會有現在的結果，強調沒有做的事，死也不會承認；台北市議員應曉薇則請審判長以「虎頭鍘」斬了檢察官，盼司法還她清白。

檢察官建請合議庭依起訴書對沈慶京、應曉薇量刑，指應女是京華城「門神」，收賄金額比柯文哲高，公務員最看不慣及懼怕她，且應在議會向台北市長蔣萬安批評都發局及證人，請法院納入量刑參考；沈慶京多次利用證人林欽榮不在場，指控林索賄，也請法院審酌。

沈慶京指出，京華城依都市計畫法由都發局送都委會研議，已讓京華城付出那麼多代價，何來有利可圖？並改編歌曲「無言的結局」歌詞，指如果當初藍白合柯文哲當選的話，也不會有如今的結果。

沈慶京說，他被關押十一個月造成身體永久性傷害，檢察官因他不肯咬柯文哲，惡意扣押京華城土地，檢方偵查動機不正當，違反正當法律程序，至今北檢還在報復，另案偵辦非常規交易特別背信及洗錢罪，他將再度面臨莫須有罪名。

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案，全案昨天辯論終結，台北市議員應曉薇（右）離開北院。記者季相儒／攝影

應曉薇說，民代職責就是接受人民陳情，「我到底做錯什麼事了？」她主演過經典名片、膾炙人口連續劇，還有餐廳秀、工地秀邀約，累積豐厚收入，沒有收賄動機。

應說她最紅的就是主演「包青天」，包公入陰間審案為什麼判不到壞人？因為殺人的都不在地獄、殺人的都在外面逍遙，還說「報告審判長，請用虎頭鍘斬了林俊言」。