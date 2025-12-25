聽新聞
京華城案辯論終結 柯文哲：起訴書如網軍大全巨作

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

台北地方法院審理<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>（中）涉京華城容積率、政治獻金等案，昨辯論終結，柯文哲離開北院時再度表示，司法絕對不可以變成政治的工具。記者季相儒／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，昨全案言詞辯論終結，柯離開法院嗆總統賴清德讓司法人員胡搞瞎搞「像崇禎皇帝」；檢察官以柯曾在法庭爆粗口、丟擲水瓶，犯後態度不佳，建議判柯有期徒刑廿八年六月。

合議庭已排定明年三月廿六日下午二時卅分宣判，審判長庭末諭知柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇宣判當天應到庭，若不到庭得命拘提。

柯答辯說，檢方起訴書是「網軍大全巨作」，他羈押看守所一年時自我反省「我連自己都保護不好，怎麼保護台灣人民？」柯說，京華城全案會成為歷史事件，希望政治力不要介入，讓法院公平處理。

他說，京華城案對司法傷害甚大，他一輩子信念就是「心存善念，盡力而為」，盡力而為很簡單，但心存善念很難，尤其被抹黑誣陷時。在他能力範圍內會盡力維持司法獨立性，不再做政治工具。

檢察官說，柯文哲偵審程序時一再聲稱遭「政治迫害」、「政治偵防」，審判期間多次在法庭上髒話辱罵檢察官，並向檢察官丟擲物品，還容任支持者包圍地檢署、以網路恐嚇檢察官，犯後態度不佳，建請判處廿八年六月徒刑，和起訴時求刑相同。

柯也說，讓他很難過的是以前三個同事前副市長彭振聲、前都發局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮，本來都是很奉公守法、認真做事的公務員，結果惹得家破人亡，遭司法追殺，不要說受盡司法折磨，每天要出庭有心理壓力，單單律師費就是很大負擔。

柯強調，台灣已經民主化卅多年，不應還出現押人取供、羅織罪名、脅迫證人的事情，賴清德總統說他沒有干預司法，他要跟賴清德總統講，讓少數的司法人員胡搞瞎搞「這就是賴的責任呀！」、「你怎麼會說沒有干預司法？」

京華城案 柯文哲 賴清德 沈慶京 應曉薇 民眾黨 檢察官 彭振聲 邵琇珮

