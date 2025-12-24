京華城案辯論終結 柯文哲突稱讚黃國昌：講話咆哮但是很正直的人

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今全案言詞辯論終結。柯文哲在最後陳述時，突然稱讚民眾黨主席黃國昌雖然講話咆哮，但是很正直的人，並宣示未來會盡力維持台灣司法的獨立性，不要再做政治工具。

柯文哲表示，他知道法官很辛苦，京華城案會成為歷史事件，大家都在看，政治力不要進來，就是公平處理，談及圖利罪，他希望用「醫療除罪化」的概念處理。

柯指出，公務員不會有太多問題，嘴巴雖然念念念，但程序還是會走完，他建立公正、公開、透明的制度，文件資料上網、會議直播，他可以說台灣其他縣市政府還沒有這樣做，他如果要幹壞事，不會做這些事，他也不會有這種奇奇怪怪的念頭。

他說，京華城案對司法信任度傷害甚大，他認為「動作太多了」；應曉薇一定覺得很奇怪，關心京華城案10幾年，為什麼遇到我就出事，「因為我最近才選總統」。

柯文哲表示，他知道絕大多數司法人員都沒有什麼大問題、都OK，真的有問題的檢察官沒有幾個，不然台灣早就完蛋了，他們的作為造成極大傷害。

他還問律師鄭深元，檢察官敢不敢說對勾結鏡新聞的想法，鄭回答「才不敢」，因為說了明天就不用上班，鏡新聞每天上演，老百姓都在看；本案造成的代價太大，他希望法官公平審判就好，檢察官寫一大堆他和沈慶京的密謀，「這些都沒有啦」。

關於政治獻金部分，他說民眾黨是小黨，就是信任會計師，誰知道把帳做成這樣，還有自己調整帳目的，「我看了臉都綠了」，他55歲才從政，個性早就確定了，民眾黨還算不錯，「黃國昌是很正直的人，雖然講話咆哮，但他至少正直」。

柯文哲說，他一輩子的信念就是「心存善念，盡力而為」，盡力而為很簡單，但心存善念很難，尤其被抹黑誣陷；他說，他最後宣示會努力、在他能力範圍內，盡力維持台灣司法的獨立性，不要再做政治工具，「我會盡量！盡量！」