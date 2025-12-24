影／京華城案辯論終結 柯文哲轟少數檢察官摧毀司法信任

台北地方法院審理京華城案，自去年12月26日起訴移審後，今晚完成台北市前市長柯文哲、威京集團主席沈慶京及前議員應曉薇等11名被告最後陳述，全案辯論終結，法院訂於明年3月26日下午2時30分宣判。

柯文哲庭後受訪表示，過去一年半來，他個人、家人、台灣民眾黨及昔日市府同仁都承受極大壓力，感謝法官耐心聆聽陳述。雖未進行法庭直播，但全程有錄影，未來公開後，社會將能更清楚了解案件始末。

柯指出，司法本應維護公平正義，不應成為政治工具，多數司法人員奉公守法，但「少數檢察官卻幾乎摧毀社會對司法的信任」，直言如同「一、兩顆老鼠屎搞壞一鍋粥」。他質疑，公務員依法行政、流程完成多年後卻遭指違法並被起訴，將使未來公務體系無所適從。

柯文哲表示，台北市政府去年回覆監察院時，仍認定京華城案處理合法，但卻因此不再受理依「都市計畫法」第24條申請容積獎勵，形同因噎廢食，認為應補強程序而非全面退縮。他也批評出現「一國兩制」，高雄可以、台北不可以，若因畏懼司法風險而不敢任事，台北將不可能再有「第二個輝達」。

談及多位前市府部屬，柯文哲表示相當不捨，指出有人家破人亡、有人承受沉重司法與經濟壓力，強調台灣民主化30多年，不應再出現押人取供、羅織罪名的情況。