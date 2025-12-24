快訊

「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 南投檢警拘提聲押

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

京華城案辯結 柯文哲：司法不可變成政治工具

中央社／ 台北24日電

北院審理京華城等案，今天全案辯論終結，定115年3月26日宣判。遭起訴的前台北市長柯文哲庭訊後說，為案件受盡折磨，司法絕對不可以變成政治的工具，台灣的司法一定要改革。

柯文哲於台北地院前接受媒體聯訪時表示，2025年已經到了年底，過去這段時間，他個人、家人、台灣民眾黨，還有曾任台北市政府的人都受盡折磨，謝謝法官的耐心聆聽，讓證人、被告可以在法庭上陳述意見，雖然沒有法庭直播，不過畢竟還是有錄影，將來還是會公開，日後台灣社會有更好的機會了解案情來龍去脈。

柯文哲說，在這一年半當中，他內心最難過的，對方目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多人。台灣的司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義、保障人民的權益，司法絕對不可以變成政治的工具。

他說，在這一年半中，不管從地檢署、法院，甚至台北看守所，他接觸絕大多數司法人員其實都很OK，沒問題又奉公守法、認真工作，其實就是少數幾個檢察官，為了這幾人，把台灣社會司法的信任度摧毀掉，人家說一兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥。

柯文哲提及，公務員依法行政，行程全部都走完，兩、三年後突然司法機關出來說那是違法的，就開始搞起訴一大堆公務員，開始找麻煩，將來讓公務員怎麼做事。

他說，行政首長還是要挺住，去年監察院發一個糾正文，針對京華城案提出糾正，北市府也有出公文，說一切都是合法的，沒有違法，但是以後不再受理人民依照都市計畫法第24條申請容積獎勵。

柯文哲認為，這就因噎廢食，既然認為沒有違法，了不起就是行政程序寫清楚一點，而不是說以後都不要處理了，結果現在發生什麼事，現在一國兩制，高雄可以台北不可以，行政部門還是應該要勇敢做事。

柯文哲提到，讓他很難過的點在於，以前的3名同事彭振聲、黃景茂還有邵琇珮，他們是很奉公守法、認真的公務員，結果惹得家破人亡，慘遭司法追殺。

他說，台灣已經民主化30多年，不應該還出現押人取供、羅織罪名以及脅迫證人的情形。

司法 柯文哲 公務員

延伸閱讀

沈慶京辯無罪憶「藍白合」：柯文哲當總統就沒有現在的結果

柯文哲嗆賴清德變「明崇禎王」：讓司法人員胡搞瞎搞

柯文哲曾爆粗口、丟水瓶…檢斥「犯後態度不佳」 建請法院判刑28年6月

京華城案辯論終結！法院定3月26日宣判日 審判長要求「柯文哲必須到庭」

相關新聞

柯文哲曾爆粗口、丟水瓶…檢斥「犯後態度不佳」 建請法院判刑28年6月

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今全案言詞辯論終結。檢察官以柯文哲曾在法庭爆粗口、丟擲水瓶、放任支...

京華城案辯論終結！法院定3月26日宣判日 審判長要求「柯文哲必須到庭」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案，今全案辯論終結，定3月26日下午2時30分宣判。審判長庭...

沈慶京辯無罪憶「藍白合」：柯文哲當總統就沒有現在的結果

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案進入最後階段，今天傳喚威京集團主席沈慶京出庭，沈在最後陳述時說，如果柯...

京華城案辯論終結！柯文哲突稱讚黃國昌 「講話咆哮但是很正直的人」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今全案言詞辯論終結。柯文哲在最後陳述時，突然稱讚民眾黨主席黃國昌雖...

太子集團在台洗錢8人羈押 女特助、4工程師平安夜低調應訊

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、組織犯罪、賭博、詐欺，台北地檢署11月起偵辦，歷經4波搜索拘提專案...

柯文哲嗆賴清德變「明崇禎王」：讓司法人員胡搞瞎搞

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案進入最後階段，辯論程序進行到晚間6時30分全案辯結；柯離開法院嗆總統賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。