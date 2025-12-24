沈慶京辯無罪憶「藍白合」：柯文哲當總統就沒有現在的結果

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案進入最後階段，今天傳喚威京集團主席沈慶京出庭，沈在最後陳述時說，如果柯文哲當初「藍白合」當選總統的話，也沒有現在的結果。

沈慶京引用歌曲「無言的結局」改編歌詞「也許已沒有也許」為「如果沒有如果」，指如果柯文哲當初「藍白合」當選總統的話，也沒有現在的結果；如果柯文哲沒有當選、民進黨沒有搞政治操作的話，也沒有今天的如果；如果檢察官林俊言是正常的人、沒有騙法院搜索票的話，也不會有今天的案件。

沈表示，他30歲那年正逢台灣經濟起飛，他自許作一個「經濟戰士」，和同仁共同為企業打拼，為社會創造被利用價值，如今已年屆八旬，坐在法庭上，希望期許檢察官應杜絕不正辦案的司法暴力，正義不應該扭曲，法律更不該成為傷害老百姓的武器。

沈說，京華城被行政霸凌達39年，他沒有犯罪、沒有行賄，一生遵從家訓和我父親的清廉身教，從不謀取任何利益，但林俊言檢察官沒有行賄證據，卻能詐騙法院給他搜索票和羈押我成功、並濫行起訴。

沈說，他被關押11個月，造成身體永久性傷害；檢察官甚至利用鏡週刊散佈虛假訊息，操作輿論，醜化抹黑京華城和我的名譽，造成羈押有理，檢察官因為他不肯咬柯文哲，還更進一步惡意扣押京華城土地。

沈表示，他在看守所時就在想，其他被告可能因檢察官高壓逼迫手段感到恐懼而認罪交換條件，果然到了法院審理，律師聲請勘驗被告偵訊光碟，證實許多認罪的被告和證人都被檢察官威迫、利誘，導致筆錄失真。

沈慶京，他交保出來後，60年來未曾謀面、大我4歲的老朋友于贛江從台中來探望，可以判斷他在幫派歲月時期，就從來沒有用暴力欺負任何人，于的探望證明認同我的為人處世。

沈表示，他要謝謝審判長和2位法官耐心的聽他講這麼多，檢方偵查動機不正當，違反正當法律程序，全案沒有犯罪證據，至今北檢還在繼續報復他不咬柯，甚至另案啟動偵辦非常規交易特別背信罪、及洗錢罪，他將再度面臨莫須有的罪名。

沈說，他在工商界早已從絢爛趨於平淡，現在突然出現這些災難，對他來說，如同人在家中坐，禍從天上來；沈強調，如果有錯會承認，但沒有做的事死也不能承認，他根本不應該被判有罪。