柯文哲嗆賴清德變「明崇禎王」：讓司法人員胡搞瞎搞

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案進入最後階段，辯論程序進行到晚間6時30分全案辯結；柯離開法院嗆總統賴清德，指賴讓少數的司法人員胡搞瞎搞，還將賴比諭成明朝的崇禎王。

柯文哲表示，在這一年半當中，內心最難過的，目標就是要對付柯文哲，結果傷害太多人，台灣的司法一定要改革，司法的目的是維護社會公平正義、保障人民的權益，司法絕對不可以變成政治的工具。

柯說，在這一年半中，不管從地檢署、法院甚至台北看守所，他接觸多絕大多數的司法人員其實都很OK，都沒有問題，都非常奉公守法、認真工作，其實就是少數幾個檢察官，為了這幾個人，把台灣社會司法的信任度摧毀掉，人家說「一兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥」。

柯說，公務員依法行政，行程全部都走完，兩、三年後突然司法機關出來說那是違法的，就開始搞起訴一大堆公務員，開始找麻煩，將來讓公務員怎麼做事？行政首長還是要挺住。

他說，去年監察院有發一個糾正文，針對京華城案提出糾正，北市府也有出公文，說一切都是合法的，沒有違法，但是以後不再受理人民依照都市計畫法第24條申請容積獎勵，他認為這就是因噎廢食，既然認為沒有違法，了不起就是行政程序寫清楚一點，而不是說以後都不要處理了，結果發生什麼事？現在「一國兩制」高雄可以台北不可以。

柯說，行政部門還是要勇敢做事，以後不要再有第二個京華城案，搞得大家都很麻煩，可是如果如果不能勇於任事，以後台北沒有第二個人可以。

柯說，讓他很難過的是以前三個同事彭振聲、黃景茂還有邵琇珮，本來就是很奉公守法、認真做事的公務員，結果惹得家破人亡，慘遭司法追殺，不要說受盡司法折磨，每天要出庭的心理壓力，單單那個律師費就是很大的負擔。

柯說，台灣已經民主化30多年，不應當還出現押人取供、羅織罪名，脅迫證人這種事情，賴清德總統說他沒有干預司法，他要跟賴清德總統講，讓少數的司法人員胡搞瞎搞「這就是賴的責任呀！」、「你怎麼會說沒有干預司法？」

柯還說，其實台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治的打手，這是台灣人民現在普遍的印象，台灣民主化30年，不應當還出現像明末東廠錦衣衛這種現象「人家說你是清德宗，我看你變成明崇禎王」。

民眾黨前主席柯文哲。記者王聖藜／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者王聖藜／攝影

