京華城案辯論終結！法院定3月26日宣判日 審判長要求「柯文哲必須到庭」

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案，今全案辯論終結，定3月26日下午2時30分宣判。審判長庭末依刑事訴訟法諭知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇宣判當天均應到庭，若不到庭得命拘提。

法院歷經2周言詞辯論期日後，今下午6時35分合議庭諭知言詞辯論終結，另審判長依刑事訴訟法第116之2條第3項規定「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，詢問兩造意見？

檢察官認為法院應命柯文哲等3人到庭聽判；柯文哲、沈慶京則認為「法官決定就好」，應曉薇也沒有意見。審判長江俊彥庭末諭知柯文哲等3人宣判當日均應到庭聽判。

柯文哲今下午陳述批檢方起訴書是「網軍大全的巨作」，並在羈押在看守所一年時自我反省，「我連自己都保護不好，怎麼保護台灣人民？」他的理念是「心存善念，盡力而為」，他每天從早到晚工作，盡力而為簡單，但以善意熱情面對世界很難，他被抹黑構陷，「不怨恨世界很難」。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 辯論 刑事訴訟 沈慶京

