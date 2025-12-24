京華城案辯論終結！法院定3月26日宣判日 審判長要求「柯文哲必須到庭」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案，今全案辯論終結，定3月26日下午2時30分宣判。審判長庭末依刑事訴訟法諭知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇宣判當天均應到庭，若不到庭得命拘提。

法院歷經2周言詞辯論期日後，今下午6時35分合議庭諭知言詞辯論終結，另審判長依刑事訴訟法第116之2條第3項規定「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，詢問兩造意見？

檢察官認為法院應命柯文哲等3人到庭聽判；柯文哲、沈慶京則認為「法官決定就好」，應曉薇也沒有意見。審判長江俊彥庭末諭知柯文哲等3人宣判當日均應到庭聽判。