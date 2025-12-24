批起訴書是「網軍大全的巨作」 柯文哲羈押反省：我怎麼保護台灣人民？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案進入最後階段；柯文哲下午開庭表示，他坐牢一年在反省，「我連自己都保護不好，怎麼保護台灣人民？」

柯說，他以前救過很多人，醫生不會害病人，病人也不會害醫生，且醫生不會騙病人，病人也不會騙醫生，但看了起訴書快吐血，檢察官做最惡意的抹黑、陷害、誣陷，簡直是網軍大全的巨作。

他說，他的理念是「心存善念，盡力而為」，他每天從早到晚工作，盡力而為簡單，但以善意熱情面對世界很難，他被抹黑構陷，「不怨恨世界很難」。

柯文哲指出，他最難過的是父親在羈押期間過世，父親在台大醫院當天，他被羈押，父親逝世前有很多話要跟他說，但都沒機會了，這是他這個做醫生的兒子難以承受的，曾有通靈人也向他表示父親要找他說話，「我父親可以原諒那些人，那我也會原諒」，並期許自己「不要被仇恨淹沒」。

柯說，京華城案送研議後就沒有在管，並向檢察官、法官說「不要想太多」，京華城案沒有想像中的政商勾結，京華城生意做不起來就倒了，要是有錢地主擺著養地不處理、拖11年，就什麼代價都沒有，獲得50％容積率。

柯文哲說，當初是大巨蛋要重啟，還有松菸、鐵道博物館，所以都市計畫有變更，而京華城位於南松山計畫的中間，「要讓它死在那裡嗎」、「要讓它擺11年，爛在那裡嗎」。

他說，京華城原先容積率是678%，改建後變560％，「有房子越蓋越小的嗎」，再次強調他作為台北市長，京華城案送研議就沒在管此案；話鋒一轉，柯文哲再替時任都委會執行秘書邵琇珮喊冤，「我看到邵琇珮很難過」，邵女以前不是這個樣子，以前很敢舉手表示意見，現在變「行屍走肉」。

柯文哲指出，他和台北市議員應曉薇之間沒有電話、LINE，結果檢察官編故事編不起來，只好另外找故事再編，還好沒聯絡否則故事更多。他說，他在本案中看到很多人性的卑微，司法是要保護人民的，但他看到朱亞虎連沒有做的都招了，陳俊源、邵琇珮、彭振聲認罪，就警惕自己國家的可怕。

柯文哲向檢察官喊話表示，「京華城不是你們想的政商勾結」，如果違法公務員不可能讓案子過去，「不會的啦，相信制度，沒那麼爛（台語）」。