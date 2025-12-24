澎湖首件國民法官參審 酒駕撞死行人判5年
澎湖21歲男子蔡明宣今年9月涉嫌酒駕碰撞行人致死，澎湖地方法院國民法庭今天依公共危險案件，判處有期徒刑5年、併科罰金30萬，可上訴；這是國民法官法實施以來，澎湖首宗參審案件。
澎湖地院今天首開國民法官參審庭，由審判長黃鳳岐、陪席法官王政揚與陳立祥3人組成，並有6國民法官及2儲備法官共同組成國民法庭，審理蔡男所涉公共危險案，全程近4個小時。
澎湖地院今天上午9時進行公開審理，下午3時進行宣判，蔡男今年9月24日清晨6時許，在馬公飲酒後，駕駛自小客車返回湖西鄉住處時，在行經興仁往烏崁方向行駛，與穿越馬路行人發生碰撞致傷重送醫不治，蔡男酒測值超標達0.8MG/L，警方依涉公共危險送辦。
蔡男在警詢，偵訊及地院審理時均坦承不諱，並在事故現場勘驗時，當場自首承認肇事，經國民法庭審議後，認定事證明確且符合自首減輕其刑，宣告有期徒刑5年、併科罰金新台幣30萬元。
澎湖地院表示，國民法官法是民國112年1月1日起施行，澎湖地院今天審理一起酒駕肇事致死的公共危險案，是國民法官法實施以來首件參審案。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
