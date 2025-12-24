京華城案尾聲…柯文哲：圖利罪有雙標疑慮 可參考「醫療除罪化」處理

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金等案進入最後階段；柯文哲下午開庭以「醫療除罪化」為例，認為圖利罪定義不清、適用範圍不明確，會有雙標的疑慮，這是未來司法改革要處理的問題，可以參考「醫療除罪化」方向處理。

柯文哲表示，檢察官實在是很邪惡，剛提及「回歸專業，依法行政」，破壞專業及依法行政的就是檢察官，他以國家的角度來看京華城案，「不是個案就一定違法」，京華城本來就是個案，但猶如時任台北市政府副秘書長李得全說的，一定先有個案，再變成通案，最後成為法律。

他說，他在台大醫院30年，曾擔任創傷醫學部主任、外科加護病房主任17年，因為沒有人要做這個位子，他曾經是葉克膜的權威，葉克膜一開始也是個案，做多了就有系列報告、病例對照報告、實驗組對照組，再有雙盲實驗，找出最有效的規則，科學是進步的，不可能一步到位。

柯文哲指出，京華城之後，台北市長蔣萬安不受理地主依都市計畫法自提細部計畫變更案，在他來看是「因噎廢食」，不是積極行政的政府，如果京華城案重來一遍，他不會像蔣萬安從此不受理，而是組專家學者會議，畫出流程圖、訂定Check list等，要建立制度，遇到問題再檢討改進，不是個案例外就要小心，「否則台大醫院至今不會有葉克膜」。

他表示，要檢視京華城案有沒有符合平等原則，就要看京華城地主不是沈慶京，如果來申請也通過，就符合平等原則，並指京華城是特殊案例，要是萬華青山宮附近就不會用這樣的方式處理，「我相信公務員他們會依平等原則處理」，京華城案付出太大的社會成本。

柯文哲指出，他來自醫界，用醫療的角度去看京華城，有哪個類似案子？就是防衛性醫學，此後遺症至今都還在。他說，卸任台北市長曾回台大醫院工作，發現開刀前做的檢查太多了，檢查不是做越多越好，例如照X光有輻射傷害，還會衍生出健保支出費用的問題。