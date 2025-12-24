酒駕挨罰9萬逾期未繳納 執行署台南分署介入後答應還並配合酒癮治療

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

47歲李姓男子2018年酒駕騎機車行經台南市永康區永大路，遭轄區永康警分局攔查，檢測5年內第2次以上酒精濃度超過標準，南市交通局裁罰9萬元；李逾期未繳納，交通局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行，經李到案答應會每月償還，也同意轉介酒癮治療。

台南分署表示，執行人員去年間收案後，通知李應到場報告財產狀況，但李並未到場，因此核發執行命令扣押李的存款，僅扣得801元；執行人員再通知李應到場報告財產狀況，李在本月才到場表示，在工地打零工維生，下個月起每月償還5000元。

由於李承認只要朋有約就會喝，在執行人員詢問下表示有願意由台南分署轉介酒癮治療；法務部行政執行署近日與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，如果義務人有意願，各分署並可幫忙轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，以期減少酒癮造成的傷害。

台南分署為擴大轉介酒癮治療費用補助方案之宣導效果，今天下午也前往台南監理站，針對參加酒駕新制講習班的駕駛人宣導法務部行政執行署已與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，希望受酒癮困擾駕駛人能多多利用酒癮治療費用補助方案，航向健康新生活。

47歲李姓男子積欠9萬元罰鍰，到案答應會每月償還5千元，也同意轉介酒癮治療。記者袁志豪／翻攝
47歲李姓男子積欠9萬元罰鍰，到案答應會每月償還5千元，也同意轉介酒癮治療。記者袁志豪／翻攝
台南分署今天下午也前往台南監理站，針對參加酒駕新制講習班的駕駛人宣導法務部行政執行署已與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道。記者袁志豪／翻攝
台南分署今天下午也前往台南監理站，針對參加酒駕新制講習班的駕駛人宣導法務部行政執行署已與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道。記者袁志豪／翻攝

台南 法務部

