未具資格卻清運廢棄物 嘉檢起訴2非法業者

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義吳姓男子、侯姓男子2人未取得廢棄物清理相關文件，卻自今年6月到8月期間，涉嫌多次非法清運棄置大量廢棄物，從中牟取不法利益，嘉義地檢署今天偵結，依違反貪汙治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌將2人提起公訴。

起訴書表示，吳男明知未具清除、處理廢棄物資格，仍於今年6、7月間，受台中市某公司委託，以每公斤3至4元價格，清運製程產生的塑膠裁邊料，暫置於嘉義縣東石鄉一處工廠內。8月9日，吳男再與侯男聯手，將約3袋、重達900至1200公斤的廢塑膠，載往嘉義縣六腳鄉多筆無地號土地非法棄置，侯男收取2400元報酬，吳男則免除約3000元清除處理費用。

檢方進一步查出，侯男任職於承包嘉義縣環境清潔業務的工程顧問公司，實際負責嘉義縣廢棄物清理工作，屬依法受委託從事公共事務之人員，具刑法上公務員身分。侯男明知公務車不得私用、不得假借職務圖利，仍於8月24日駕駛嘉義縣環境保護局公務抓斗車，協助清運吳男廢塑膠8袋、約2.4公噸，並棄置於嘉義縣永賢村土地，收取6400元報酬；吳男則免除約7200元清除處理費用。

此外，侯男另於8月26日，再度利用職務機會，駕駛公務車將8袋廢塑膠載往六腳清潔隊資源回收場暫置，並使用嘉義縣環境保護局加油卡加油30公升，取得789元油資不法利益。

案經嘉義縣環保局報請偵辦，警方循線查獲，並扣得2人使用之行動電話共3支以及行車紀錄器等佐證。檢方依法提起公訴。

嘉義縣吳男、侯男被控沒有清運廢棄物資格文件，卻違法清運牟利，嘉檢依法提起公訴。圖／本報資料照片
嘉義 廢棄物 報酬

