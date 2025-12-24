殺人案指定醫師替被告精鑑 法官「神預判」律團終服軟

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

游姓男子酒後持剪刺穿陳姓男子頭骨，陳送醫不治，士檢偵結依殺人罪嫌起訴，將行國民法官審理程序，士院陸續開庭準備，游的辯護律師聲請特定醫師進行精神鑑定遭駁，向法院聲明異議，罕見挑戰訴訟指揮權，氣氛劍拔弩張，今加開準備庭，法院「預判」辯方主張，終於初步議定由客觀單位進行鑑定。

全案源於，47歲游男與54歲陳男今年3月9日在新北市八里區一處檳榔攤內聚餐飲酒，游因細故與陳爭吵，盛怒之下抄起桌上的不鏽鋼剪刀，朝椅子上的陳男頭頂猛刺2刀，其中1刀深達3.7公分，刺穿陳男頭骨，陳送醫不治。

士林地檢署清查後認定游男涉嫌殺人罪，偵結起訴。士林地院陸續開庭準備，法扶律師團替游辯護，主張游涉犯殺人重罪，最重得科處死刑，應考量其日後復歸社會可能性，遂聲請量刑前社會調查鑑定；但檢方未對游求處死刑、無期徒刑，且偵查中已囑託醫院進行精神鑑定，法院認無調查必要，裁定駁回。

辯護律師又聲請傳喚與其同母異父的鄭姓胞兄出庭，替游平時生活情況作證，並再次聲請偵查中替游作鑑定的松德醫院楊姓醫師出庭作證；檢方認為游與胞兄已7、8年未聯繫，請求法院駁回聲請，並表示全案基礎事實未改變，無須再傳鑑定醫師作證，反指辯護團不斷指定同一名醫師出庭，目的「頗值深思」。

法官認為，辯護律師顯已與該名醫師私下訪談，可能汙染鑑定人心證，有違刑事訴訟法相關規定，仍允許辯護人於2026年3月2日前提出無瑕疵、客觀公正的證據調查聲請。對此，游的辯護律師又向法院提出聲明異議，法院仍因法官未拒絕量刑鑑定資料、依然給予辯護人於期限內提出客觀無瑕疵的鑑定聲請等，裁定駁回。

對此，法院今加開庭準備，法官詢問辯護律師為何堅持松德醫院楊姓醫師進行鑑定？要求說明適法性，辯護團態度軟化，表示仍希望由「具精神醫學專業的醫院」進行鑑定，但經函詢北部各醫院，發現除松德醫院外，其他醫院都回覆時限內無法完成鑑定，殊不知法院已詳盡調查，開庭前詢問各醫院，確認至少有2家醫院可在明年3月審理前完成鑑定並出庭作證。

辯護團又提出，向法扶基金會申准由松德醫院鑑定的費用是10萬7000元，不確定是否能支付其他醫院不同費用，法官再次預判，指出開庭前已向法扶基金會確認，視個案情況可重新申請鑑定費用，且依刑事訴訟法相關規定立法理由已清楚說明，為使案件當事人在審判中不因資力不足而未受保障，法扶制度應支付鑑定費用，若後續真有困難，請辯護人聯繫法院。

士林地方法院今加開準備庭釐清被告量刑前社會調查事宜。記者李隆揆／攝影
士林地方法院今加開準備庭釐清被告量刑前社會調查事宜。記者李隆揆／攝影

國民法官 醫師 律師

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

被控索賄遭檢求刑10年以上 鄭天財喊冤：一毛錢都沒進我戶頭

國民黨立委鄭天財遭控涉嫌向業者收賄，並為其提供「服務」。檢方控鄭天財讓業者張騰龍掛名辦公室特助，協助施壓行政機關。北檢今...

逆轉！「貴族醫院」土地少算8.47坪 大安地政事務所更一審免國賠1558萬元

私立中山醫院位於台北市大安區，被外界視為「貴族醫院」，但院方發現大安地政事務所更正登記土地面積少了28平方公尺（約8.4...

台中男帶99公分「太極劍」到法院按鈴告賴清德 社秩法罰2000元確定

林姓男子自稱要對賴清德總統提告，卻攜帶1把長99公分的「太極劍」進入台中地院被攔下，中院一審簡易庭依違反社會秩序維護法裁...

抽脂手術爆護理師動刀、醫師掛名 醫事司長：一看就是密醫將移送檢調

衛福部為了管理美容醫學手術，要求診所應有相關認證及強化醫師專業資歷透明。民眾黨立委陳昭姿說，「這其中仍存在很大的問題」，...

風俗之薄悉自乎？立委鄭天財涉授權白手套定期督促業者繳款

立委鄭天財被控向廠商收賄逾7百萬元，遭依貪汙不違背職務收受賄賂罪起訴，具體求刑10年以上。檢察官在起訴書中引用晚清名臣曾...

