殺人案指定醫師替被告精鑑 法官「神預判」律團終服軟

游姓男子酒後持剪刺穿陳姓男子頭骨，陳送醫不治，士檢偵結依殺人罪嫌起訴，將行國民法官審理程序，士院陸續開庭準備，游的辯護律師聲請特定醫師進行精神鑑定遭駁，向法院聲明異議，罕見挑戰訴訟指揮權，氣氛劍拔弩張，今加開準備庭，法院「預判」辯方主張，終於初步議定由客觀單位進行鑑定。

全案源於，47歲游男與54歲陳男今年3月9日在新北市八里區一處檳榔攤內聚餐飲酒，游因細故與陳爭吵，盛怒之下抄起桌上的不鏽鋼剪刀，朝椅子上的陳男頭頂猛刺2刀，其中1刀深達3.7公分，刺穿陳男頭骨，陳送醫不治。

士林地檢署清查後認定游男涉嫌殺人罪，偵結起訴。士林地院陸續開庭準備，法扶律師團替游辯護，主張游涉犯殺人重罪，最重得科處死刑，應考量其日後復歸社會可能性，遂聲請量刑前社會調查鑑定；但檢方未對游求處死刑、無期徒刑，且偵查中已囑託醫院進行精神鑑定，法院認無調查必要，裁定駁回。

辯護律師又聲請傳喚與其同母異父的鄭姓胞兄出庭，替游平時生活情況作證，並再次聲請偵查中替游作鑑定的松德醫院楊姓醫師出庭作證；檢方認為游與胞兄已7、8年未聯繫，請求法院駁回聲請，並表示全案基礎事實未改變，無須再傳鑑定醫師作證，反指辯護團不斷指定同一名醫師出庭，目的「頗值深思」。

法官認為，辯護律師顯已與該名醫師私下訪談，可能汙染鑑定人心證，有違刑事訴訟法相關規定，仍允許辯護人於2026年3月2日前提出無瑕疵、客觀公正的證據調查聲請。對此，游的辯護律師又向法院提出聲明異議，法院仍因法官未拒絕量刑鑑定資料、依然給予辯護人於期限內提出客觀無瑕疵的鑑定聲請等，裁定駁回。

對此，法院今加開庭準備，法官詢問辯護律師為何堅持松德醫院楊姓醫師進行鑑定？要求說明適法性，辯護團態度軟化，表示仍希望由「具精神醫學專業的醫院」進行鑑定，但經函詢北部各醫院，發現除松德醫院外，其他醫院都回覆時限內無法完成鑑定，殊不知法院已詳盡調查，開庭前詢問各醫院，確認至少有2家醫院可在明年3月審理前完成鑑定並出庭作證。