環保局外包駕駛涉收賄清廢棄物 嘉檢依貪污起訴

嘉義縣環保局外包公司駕駛侯男被控今年8月間，私自駕駛公務抓斗車載運吳男委託的廢棄物並隨處棄置，2人均獲不法利益，嘉檢偵結，均坦承犯行，依違反貪污治罪條例起訴。

據嘉義地檢署起訴書，40歲侯男任職的公司，為承包嘉義縣環保局環境衛生維護計畫標案，負責縣境廢棄物清理、環境清潔工作，侯男平日需依環保局派工日誌表，駕駛環保局車輛外出執行工作。

嘉檢表示，58歲吳男於今年6、7月間，受台南市某公司委託，清除、處理廢塑膠混合物，並暫置在嘉義縣東石鄉一家企業社土地上；吳男於8月間聯繫侯男協助處理，侯男駕駛小貨車載運3大袋（每袋約300至400公斤）廢塑膠混合物至六腳鄉無地號土地棄置，吳男交付新台幣2400元予侯男，吳男獲得免除清除處理費用3000元。

嘉檢說，侯男於8月24日下午駕駛環保局名下的公務抓斗車前往東石鄉某企業社，由吳男駕駛堆高機協助將廢塑膠混合物放置在抓斗車內，並交付6400元予侯男，侯男則駕駛抓斗車載運至一處偏僻土地棄置，吳男獲得免除清除處理費用7200元。

侯男駕駛環保局抓斗車上，因有裝填廢塑膠混合物的太空包，過於突兀，民眾發覺有異通報環保局並報警，嘉義縣警察局朴子分局循線查獲。

嘉檢表示，吳男坦承無廢棄物清除、處理許可文件，且委託侯男清運；侯男坦承受吳男委託清運廢棄物，並收取報酬。

嘉檢說，侯男為受公務機關依法委託從事與委託機關權限有關的公共事務，屬刑法上的公務員，因此，侯男涉及貪污治罪條例的違背職務收受賄賂等罪嫌、吳男涉及行賄罪嫌，均依法起訴。