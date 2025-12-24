快訊

台中男帶99公分「太極劍」到法院按鈴告賴清德 社秩法罰2000元確定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

林姓男子自稱要對賴清德總統提告，卻攜帶1把長99公分的「太極劍」進入台中地院被攔下，中院一審簡易庭依違反社會秩序維護法裁罰他2000元罰鍰，該劍沒入；林不服抗告，主張帶劍是要增加運勢、防身，也不能這樣沒入他珍藏的劍，二審合議庭不採信駁回抗告，全案確定。

林男今年6月11日下午4點多到台中地院，林通過大門安檢時當場被發現攜帶1把寶劍（太極劍），警方獲報到場，認為該劍具有殺傷力，依違反社會秩序法送中院裁處。

林男表示，太極劍是多年前在鹿港老街購買，平時拿到公園練身體而已，並未隨身攜帶，當天他到法院是要按鈴控告賴清德總統，會攜帶太極劍「只為吸引眾人注意。」

中院一審簡易庭查，太極劍總長99公分，其刀刃、刀柄分長77公分、22公分，而除刀柄外，刀刃是金屬材質，雖刀刃未開鋒，但劍尖呈尖銳造形，如用以擊刺，客觀足以對人生命、身體、安全構成威脅，具有危險性，認定是具殺傷力的器械，有危害一般安全。

一審認為，林到法院提告，自無帶刀械的理由，可見他的行為已對社會大眾生命安全、社會安寧產生危害之虞，依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，裁處他罰鍰2000元，扣案的1把太極劍沒入。

林男不服抗告，主張太極劍是他「增加運勢」、「防身」之用，並未想過用以傷人，且該劍是他珍藏，不應該這樣被沒入，主張撤銷原裁定。

中院二審合議庭查，林男來法院按鈴申告，顯無隨身攜帶太極劍必要，且他也不是第一次到法院、地檢署洽公，對院、檢因安全高度需求，禁止攜帶危險器械進入規定熟悉。

合議庭認為，無論林主張該劍是改運或防身，依當時環境都顯已逾逾越太極劍的原始、通常使用目的與範圍，足使他人生命身體產生危險，駁回抗告，全案確定。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

