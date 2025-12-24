抽脂手術爆護理師動刀、醫師掛名 醫事司長：一看就是密醫將移送檢調

衛福部為了管理美容醫學手術，要求診所應有相關認證及強化醫師專業資歷透明。民眾黨立委陳昭姿說，「這其中仍存在很大的問題」，她於今年九月揭露一位民眾經一名謝姓醫師執行抽脂手術後，引起併發症。如今，又接獲新事證，由影片清楚呈現謝姓醫師與配偶陳姓護理師同時進行抽脂侵入性手術。衛福部醫事司長劉越萍說，「這一看（影片）就是密醫行為，將移送檢調偵辦。」

陳昭姿今舉行「醫療黑幕揭開！抽指手術竟可『隨便做』，人民健康被當賭注」記者會。她說，吹哨者提出的影片，清楚呈現謝姓醫師與其配偶陳姓護理師為其他患者同時進行抽脂的侵入性手術，質疑非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？「如果不是有人揭秘檢舉，請問關在手術房裡，誰會知道裡面發生什麼事？衛福部、社會大眾會知道嗎？」

陳昭姿強調，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但影片卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。

此爭議案件可以清楚看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。陳昭姿說，病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫糾時失去最後一道保障。

「這一看（影片）就是密醫行為，將移送檢調偵辦。」衛福部醫事司長劉越萍說，影片中可以看到執行抽脂手術的護理師，手法十分熟練、精準，應該不是只有為一位患者進行手術，此為「密醫」行為的清楚事證，這是不被允許的，依「醫療法」規定，最嚴處5年以下有期徒刑、得併科150萬元罰金。

劉越萍說，此案件除移送檢調偵辦外，也將進行行政調查，時間約1至2周，了解是哪一家醫療機構收容此密醫行為，不排除將相關醫師移送懲戒。至於，陳昭姿委員九月揭露的醫糾事件，除衛生局已開罰外，也進入司法程序。

陳昭姿表示，衛福部近期規畫修正「特管辦法」，針對醫美處置、醫美手術及高風險醫美手術進行層級管理，並要求執行醫美手術者須具備大外科專科訓練資格，以終結醫學系畢業後未經完整專科訓練即投入醫美市場的「直美醫師」亂象，這樣的制度設計，立意良善，也值得肯定。