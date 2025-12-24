風俗之薄悉自乎？立委鄭天財涉授權白手套定期督促業者繳款

立委鄭天財被控向廠商收賄逾7百萬元，遭依貪汙不違背職務收受賄賂罪起訴，具體求刑10年以上。檢察官在起訴書中引用晚清名臣曾國藩「原才」一文中的名言「風俗之薄悉自乎？自乎一、二人之心之所嚮而已」直指若非鄭同意或授權，其助理「白手套」張騰龍豈敢狐假虎威為所欲為。

檢方指控，鄭天財擔任第10屆立委期間，聘用張騰龍擔任國會辦公室公費助理，張實則是「白手套」主動向廠商探尋行賄意圖，鄭透過張陸續接受9家廠商供養3、4年，金額逾7百萬元，授與廠商立委特助頭銜，助長立法院「便當助理」歪風，照單全收各廠商大小要求，第一時間提供職務上協助，幾近擔任特定人有給職而公器私用。

對此，鄭天財否認貪汙犯行。檢察官指出「風俗之薄悉自乎？自乎一、二人之心之所嚮而已」還提及「上有好之者，下必有甚焉者」若非鄭同意或授權，張豈能如此擅作主張，甚至狐假虎威為所欲為。此案鄭、張未有任何收款憑證，「贊助豐年祭」根本是掩飾行賄的名目。

檢方指出，張騰龍陪同廠商交付現金，甚至定期督促繳款，代表鄭天財以「立委鄭天財國會辦公室」名義對外發文，包含開會通知、簡便行文，也執行長名義出行會議等。張定期督促業者繳款，根本不是因鄭天財有實際支出業者才出錢贊助，張曾透露費用是支付鄭天財服務處助理薪水，另張曾經向證人坦言「我們這群人都是做生意的」「總是難免會碰到公務部門找麻煩」「所以才會想跟委員合作」

起訴指出，2020年12月至2024年7月間，鄭涉收受鑫峸公司負責人江俊昇96萬元，張協助用「立委鄭天財國會辦公室」發開會通知給內政部建築研究所，以利加速鑫峸申請綠建材審核；收受盛隆建設公司董事長林言峰87萬元，協助發文建築研究所加速申請樓地板隔音墊測試、與台電協調盛隆建設電線遷移工料費用、與金管會研商危老案貸款利率。

檢方調查，鄭收受商越金屬董事長林勇全96萬元，張發開會通知給財政部，協助釐清商越金屬股東投資課稅問題；鄭收受環球車輛公司董事長吳有世37萬5千元，張協助事宜。鄭收受亞鋒建設公司董事長鄭詩雋105萬元，協助發開會通知給金管會，助亞鋒說明被檢舉之事。