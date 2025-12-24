影／剴剴受虐過世兩周年 社工籲政府道歉並通盤改革

兩年前男童剴剴因遭保母虐待最終不幸離世。社工工會上午前往衛福部悼念剴剴，希望政府能夠道歉，並承擔制度崩壞的責任。

工會代表指出社會安全網不能只靠政策亮點補破網，要系統性思考並通盤改革。並指出在剴剴案例中，當孩子因原生家庭因素準備進入出養流程時，卻未被納入正式安置體系而失去應有的照顧保障。這正顯示出政府並未實質承擔「國家親權」的角色。而制度至今仍無力接住這些孩子。

工會並提出訴求，要求政府應正視制度性失靈並公開道歉，清楚說明改革方向，而非僅止於個案檢討或包裝成政策亮點。並呼籲全面盤點托育、社會救助、住宅、家庭支持與兒少保護之間的斷裂，推動系統性改革，並將所有需替代性照顧與出養的兒童明確納入國家照顧責任，確保安置與收出養體系具備足夠量能與資源。