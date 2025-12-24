又逆轉！醫界最大貪汙案 林繼敏「收賄25萬」部分再審無罪變6年刑

十多年前署立醫院爆大規模貪汙，檢方起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院高層，黃收賄250萬元護航廠商，2019年被判刑15年刑；前署立基隆醫院心臟科主任林繼敏被認定收賄遭判刑14年定讞，台灣高等法院去年就「心血管攝影X光機等儀器設備採購案收賄25萬部分」裁准再審並判無罪，被最高法院撤銷，高院再更一審昨逆轉依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，判6年徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

高院前審原認定林繼敏於2011年心血管攝影Ｘ光機採購案犯違背職務收受賄賂罪，另於2D心臟超音波採購案犯不違背職務收受賄賂罪，各處11年、7年6月徒刑，合併執行14年徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。高院前年裁准開啟再審，審理範圍僅限於心血管攝影Ｘ光機採購案。

林繼敏被控2003年辦理心血管檢測儀器採購案時，協助廠商設定規格，檢調第一波約談時以30萬元交保，2011年5月6日被查出另涉收賄，遭撤保羈押。林在偵訊時否認收賄放水，也未以綁規格方式協助廠商得標。

高院再審庭認為林繼敏雖有提供採購規格，但無「綁定規格」，也沒有限定廠商投標。本案被告林洽權、林弘銘是妨害投標罪的共同正犯、行賄者，兩人歷次供述或證述不一致，林洽權在原審審理被問到「為什麼要把林繼敏講進來？」他答稱「事實上林繼敏對這個標案我是沒有給他，那時候會寫三個人，可能我在那邊做筆錄時，他們就照這樣寫一寫我沒看，但我有具結，因為有時候我累了，我就說大概是這樣，順著他們我就寫，事實上我可以承認林繼敏是沒有。」

再審庭認為林繼敏身為需求單位主管，雖提供採購規格但未限制，也沒獨厚林洽權、林弘銘經營的公司；再者，他不負責開標、審標，難認有違背職務行為。林弘銘2011年2月1日晚間交付一個紙袋給林繼敏，再審庭也認為無法證明裡頭有25萬元，判決林繼敏無罪。檢察官不服再審判決，上訴最高法院。

最高院認為再審勘驗的監視器部分，檢察官對此主張有必要釐清相關畫面細節，手提袋內是否裝有25萬元現金賄款或是其他物品。此外，25萬元現鈔有沒有可能捲成一卷，厚度為何？攸關是否收受賄款，有必要再調查，因此撤銷無罪判決，發回高院再更審。