快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

剴剴遭虐死2周年 社工集結衛福部前悼念⋯批政府未對台灣兒少權益道歉

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

今天是被保母虐死的安置同剴剴逝世2周年，台北市、高雄市、花蓮縣等社工工會，近30人集結衛福部前陳抗，訴求「政府要道歉、制度要改變」，社工代表指出，若政府投入更有效資源，剴剴可回歸原生家庭被照顧，不會發生憾事，案發後政府雖檢討收出養流程，提出政策口號，卻沒有投入更多資源挹注弱勢家庭，僅咎責第一線社工專業敏感度，規避政府身為制定者責任。

社工在衛福部前舉行哀悼儀式，獻上象徵純潔的白玫瑰，與代表莊嚴的白百合。台北市社工工會副理事長沈曜逸表示，社工保持沈重心情到衛福部，訴求政府為剴剴案道歉，並承擔制度崩壞責任，今天是平安夜，也是2年前剴剴不幸離世的日子，社工界已深自省思，並深覺傷痛，但仍要控訴政府躲在案件背後，「沒有對剴剴案道歉，也沒有對台灣兒少權益道歉。」

一位社工代表向剴剴朗誦悼念詞，你出生父母就不在身邊，年邁外婆無力照顧，讓你輾轉在保母家中生活，人生最後飽受凌虐，生命靜止在1歲半，無法長大體驗更多美好的可能性，這是社會需要面對的缺失與責任，但再多檢討省也喚不回逝去的生命，「社工不是完美的大人，對不起，也謝謝你，讓社會反省如何更好承接孩子。」

台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得說，剴剴家庭弱勢，經濟困頓無力撫養，且面對暴力議題，第一線社工反應，若有更多資源，更有支持力道的制度，包括更有效的社會救助資源，更豐富的托育資源，剴剴可能不必出養，而是回歸原生家庭繼續照顧，避免悲劇發生，但過去2年，政府並沒有投入更多資源，只是不斷調整標準作業流程（SOP），並向大眾宣稱已有精進措施。

廖貽得說，政府邀學者開會，把責任歸咎在第一線服務機構，及社工人員敏感度，增加SOP及訪視密度，讓社工疲於奔命，卻沒有反省制度為何沒有接住孩子，「這是政府規避政策質的者責任，認為只要喊句口號，社會就不會再有不幸發生」，而居住、就業、公共托育、早療資源，卻未見系統性改革，兒少權利相關立法，也跟不上需求。

剴剴案讓社工界備受指責。廖貽得說，悲劇勾動大眾情緒，悲痛、憤怒都是合理，但有話語前的政治人物，不該隔岸觀火，並趁機發起政治鬥爭，指責社工是罪魁禍首，「社工不是問題的根源」，只是站在國家政策末端，協助政府解決兒少、家庭的問題，設法縫補政策無法承接的破口，社工遭遇無盡騷擾，政府應扮演積極角色，呼籲大眾冷靜，「別讓社工成為情緒出口。」

台北市社工工會副理事長沈曜逸表示，社工保持沈重心情到衛福部，訴求政府為剴剴案道歉，並承擔制度崩壞責任。記者林琮恩／攝影
台北市社工工會副理事長沈曜逸表示，社工保持沈重心情到衛福部，訴求政府為剴剴案道歉，並承擔制度崩壞責任。記者林琮恩／攝影
社工在衛福部前舉行哀悼儀式，獻上象徵純潔的白玫瑰，與代表莊嚴的白百合。記者林琮恩／攝影
社工在衛福部前舉行哀悼儀式，獻上象徵純潔的白玫瑰，與代表莊嚴的白百合。記者林琮恩／攝影

社工 剴剴案 兒少

延伸閱讀

牛煦庭提助理費新版本「立委歲費5倍計算」 周五有望付委

韓國鐵道工會罷工暫緩 列車正常行駛

剴剴案檢痛心「相驗20幾年，沒看到這麼慘的」 律師否認保母以虐取樂

剴剴虐死案爆串證疑雲 兒盟：無干預司法意圖

相關新聞

立委鄭天財被控受廠商供養收賄711萬 貪汙起訴求刑10年

立委鄭天財被控向業者收賄711萬元，讓業者掛名辦公室特助並協助施壓行政機關。台北地檢署今偵結，認定鄭所為形同出售立委的權...

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

風俗之薄悉自乎？立委鄭天財涉授權白手套定期督促業者繳款

立委鄭天財被控向廠商收賄逾7百萬元，遭依貪汙不違背職務收受賄賂罪起訴，具體求刑10年以上。檢察官在起訴書中引用晚清名臣曾...

影／剴剴受虐過世兩周年 社工籲政府道歉並通盤改革

兩年前男童剴剴因遭保母虐待最終不幸離世。社工工會上午前往衛福部悼念剴剴，希望政府能夠道歉，並承擔制度崩壞的責任。

又逆轉！醫界最大貪汙案 林繼敏「收賄25萬」部分再審無罪變6年刑

十多年前署立醫院爆大規模貪汙，檢方起訴前衛生署醫管會執行長黃焜璋和多名署立醫院高層，黃收賄250萬元護航廠商，2019年...

剴剴遭虐死2周年 社工集結衛福部前悼念⋯批政府未對台灣兒少權益道歉

今天是被保母虐死的安置同剴剴逝世2周年，台北市、高雄市、花蓮縣等社工工會，近30人集結衛福部前陳抗，訴求「政府要道歉、制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。