剴剴遭虐死2周年 社工集結衛福部前悼念⋯批政府未對台灣兒少權益道歉
今天是被保母虐死的安置同剴剴逝世2周年，台北市、高雄市、花蓮縣等社工工會，近30人集結衛福部前陳抗，訴求「政府要道歉、制度要改變」，社工代表指出，若政府投入更有效資源，剴剴可回歸原生家庭被照顧，不會發生憾事，案發後政府雖檢討收出養流程，提出政策口號，卻沒有投入更多資源挹注弱勢家庭，僅咎責第一線社工專業敏感度，規避政府身為制定者責任。
社工在衛福部前舉行哀悼儀式，獻上象徵純潔的白玫瑰，與代表莊嚴的白百合。台北市社工工會副理事長沈曜逸表示，社工保持沈重心情到衛福部，訴求政府為剴剴案道歉，並承擔制度崩壞責任，今天是平安夜，也是2年前剴剴不幸離世的日子，社工界已深自省思，並深覺傷痛，但仍要控訴政府躲在案件背後，「沒有對剴剴案道歉，也沒有對台灣兒少權益道歉。」
一位社工代表向剴剴朗誦悼念詞，你出生父母就不在身邊，年邁外婆無力照顧，讓你輾轉在保母家中生活，人生最後飽受凌虐，生命靜止在1歲半，無法長大體驗更多美好的可能性，這是社會需要面對的缺失與責任，但再多檢討省也喚不回逝去的生命，「社工不是完美的大人，對不起，也謝謝你，讓社會反省如何更好承接孩子。」
台北市社會工作人員職業工會理事廖貽得說，剴剴家庭弱勢，經濟困頓無力撫養，且面對暴力議題，第一線社工反應，若有更多資源，更有支持力道的制度，包括更有效的社會救助資源，更豐富的托育資源，剴剴可能不必出養，而是回歸原生家庭繼續照顧，避免悲劇發生，但過去2年，政府並沒有投入更多資源，只是不斷調整標準作業流程（SOP），並向大眾宣稱已有精進措施。
廖貽得說，政府邀學者開會，把責任歸咎在第一線服務機構，及社工人員敏感度，增加SOP及訪視密度，讓社工疲於奔命，卻沒有反省制度為何沒有接住孩子，「這是政府規避政策質的者責任，認為只要喊句口號，社會就不會再有不幸發生」，而居住、就業、公共托育、早療資源，卻未見系統性改革，兒少權利相關立法，也跟不上需求。
剴剴案讓社工界備受指責。廖貽得說，悲劇勾動大眾情緒，悲痛、憤怒都是合理，但有話語前的政治人物，不該隔岸觀火，並趁機發起政治鬥爭，指責社工是罪魁禍首，「社工不是問題的根源」，只是站在國家政策末端，協助政府解決兒少、家庭的問題，設法縫補政策無法承接的破口，社工遭遇無盡騷擾，政府應扮演積極角色，呼籲大眾冷靜，「別讓社工成為情緒出口。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言