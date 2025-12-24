保二警員偷監視畫面誣賴長官收紅包…還向廉政署檢舉 判關2年定讞

保安警察第二總隊屏東小隊前警員丁冠中7年前與劉姓小隊長相處不睦，盜取監視器畫面，把廠商贊助中秋烤肉活動的加菜金，誣陷成是劉收賄，再由妻子寄發檢舉函給廉政署，最高法院依誣告罪判丁2年徒刑，褫奪公權3年定讞。

丁冠中派駐屏東加工出口區，負責駐地的治安和交通安全，但平時和劉姓小隊長相處不睦，得知劉2018年9月11日在辦公室收受廠商贊助中秋烤肉活動的5000元紅包，心懷歹念，輸入他人帳號、密碼進入公家電腦，竊取、節錄劉收受紅包的畫面，再以手機側拍，燒錄成光碟。

丁將光碟交給妻子，由妻子交給他人，稱光碟中有劉收賄的證據，希望能訴諸媒體，損害劉的名譽；劉事後得知消息，報案揭發案情。丁也於2022年被最高法院依公務員假借職務機會無故取得公務機關電磁紀錄罪、偽造公文書罪等判刑2年4月定讞。

未料，劉在判決書中發現，丁在警方調查案件後，又請妻子製作檢舉函，直指劉在屏東加工區與廠商有異常金錢往來，虛構劉收受紅包的不實事項，並指示妻子在檢舉函上署名，連同監視器影像，掛號郵寄給廉政署，誣告劉收賄，再向檢方提起誣告罪。

丁冠中否認犯行，供稱是同事將監視器影像光碟交給他，當時他認為是劉有收紅包才檢舉，且送紅包當時他不在場，不曉得送紅包的意思，他才會請妻子送去檢舉調查看看。

屏東地方法院一審依誣告罪判丁冠中10月徒刑，案件上訴，高雄高分院二審認為丁所為嚴重耗費國家寶貴的司法資源，戕害司法制度功能，並使劉的廉潔受到質疑，且需面臨刑事訴訟的不利益及名譽損害，造成損害甚鉅，且犯後矢口否認犯行，說詞多次翻異其詞、前後反覆。