地政局前局長公費招待親友 稱是「慶祝盧秀燕當選的家族聚餐」

台中市政府地政局前局長吳存金涉嫌11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，2022年台中市長盧秀燕成功連任，吳也找親友聚餐「慶祝」卻報公帳，就連大年初三團聚吃比薩、初四吃鐵板燒，吳都是用公費，不法詐得6萬8679元，檢方依貪汙等罪嫌起訴她

台中地檢指出，全案由檢察官何建寬指揮偵辦，查出吳存金2018年12月25日至2025年2月28日擔任地政局局長期間，其明知報支首長特別費用途限於因公所需之招待饋贈等費用，利用擔任地政局局長得按月檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元。

檢方查出，吳2019年11月25日起至2024年5月12日止在台中餐廳消費11次，都是和親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生之支出，且與首長特別費之因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將發票、免用統一發票收據共11張交地政局人員核銷，詐得6萬8679元。

檢方也發現，吳因公職務業務聯繫招待便餐及致贈紅包禮金，或是招待便餐、甜點、水果，即便餐等名義，每次核銷費用介於1030元至1萬7600元不等，實際上卻和家人去吃泰式、港式、麻辣鍋，就連大年初三團聚吃比薩、初四吃高級鐵板燒也是用公費。

檢方訊時，吳坦承犯行，更表示2022年12月4日和兒女、親友們去吃米其林推薦的中式料理，就是「為慶祝市長盧秀燕當選的家族聚餐。」

檢方也傳訊相關親友、地政局人員作證，比對相關消費、核銷單據等，今偵結依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物，及行使使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴她。

檢方也說，吳存金身為地政局局長，理應廉潔自持，依法據實核報開支，但她卻漠視規章，犯罪動機、目的及手段均屬可議，且多次以違法方式詐領特別費假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，尤其以特別費支付家庭餐敘費用，其衍生的負面社會觀感，強烈戕害人民對公務員信賴。