台中地政局前局長吳存金爆貪汙 濫用特別費招待親友吃飯今遭起訴

台中市政府地政局前局長吳存金日前爆發貪汙案，台中地檢署查出，吳女2019年起就利用首長特別費，卻用於和家人、親友間等非公務飯局，至少將11次單據、發票向局內核銷，詐得公款6萬8679元，今依貪汙利用職務上機會詐取財物、行使使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴她。

中檢指出，吳存金擔任台中市政府地政局局長，其明知報支首長特別費用途限於因公所需之招待饋贈等費用，利用擔任地政局局長得按月檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元。