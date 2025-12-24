台中地政局前局長吳存金爆貪汙 濫用特別費招待親友吃飯今遭起訴
台中市政府地政局前局長吳存金日前爆發貪汙案，台中地檢署查出，吳女2019年起就利用首長特別費，卻用於和家人、親友間等非公務飯局，至少將11次單據、發票向局內核銷，詐得公款6萬8679元，今依貪汙利用職務上機會詐取財物、行使使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴她。
中檢指出，吳存金擔任台中市政府地政局局長，其明知報支首長特別費用途限於因公所需之招待饋贈等費用，利用擔任地政局局長得按月檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元。
檢方查出，吳女2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中等餐廳消費11次，都是和親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生之支出，且與首長特別費之因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將發票、免用統一發票收據共11張，交地政局人員核銷，詐得6萬8679元。
