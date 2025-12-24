快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

台中地政局前局長吳存金爆貪汙 濫用特別費招待親友吃飯今遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市政府地政局前局長吳存金日前爆發貪汙案，台中地檢署查出，吳女2019年起就利用首長特別費，卻用於和家人、親友間等非公務飯局，至少將11次單據、發票向局內核銷，詐得公款6萬8679元，今依貪汙利用職務上機會詐取財物、行使使公務員登載不實公文書等罪嫌起訴她。

中檢指出，吳存金擔任台中市政府地政局局長，其明知報支首長特別費用途限於因公所需之招待饋贈等費用，利用擔任地政局局長得按月檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元。

檢方查出，吳女2019年11月25日起至2024年5月12日止，在台中等餐廳消費11次，都是和親屬間家庭聚餐的私人餐敘，並非實際因公所生之支出，且與首長特別費之因公所需核銷事由不符，竟仍向餐廳告知地政局的統一編號，再將發票、免用統一發票收據共11張，交地政局人員核銷，詐得6萬8679元。

台中市地政局前局長吳存金涉嫌貪汙遭起訴。圖／取自臉書
台中市地政局前局長吳存金涉嫌貪汙遭起訴。圖／取自臉書

特別費 統一發票 餐廳

延伸閱讀

立委鄭天財被控受廠商供養收賄711萬 貪汙起訴求刑10年

陸軍586旅中士貪汙 他吞公款火鍋費也要A...連長2度代墊也受害

台中清潔隊員開私車到隊上 偷電爽吹冷氣半年…緩起訴原因曝

綠委疑高虹安貪汙無罪與「立法院回函」有關？高院這麼說

相關新聞

立委鄭天財被控受廠商供養收賄711萬 貪汙起訴求刑10年

立委鄭天財被控向業者收賄711萬元，讓業者掛名辦公室特助並協助施壓行政機關。台北地檢署今偵結，認定鄭所為形同出售立委的權...

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

台中地政局前局長吳存金爆貪汙 濫用特別費招待親友吃飯今遭起訴

台中市政府地政局前局長吳存金日前爆發貪汙案，台中地檢署查出，吳女2019年起就利用首長特別費，卻用於和家人、親友間等非公...

表妹傳訊息「拿命跟你配」表哥掛急診看精神科 法官認定表妹犯恐嚇罪

陳姓女子不滿表哥疑恐嚇她的媽媽，傳訊息給表哥時提及「絕對拿命跟你配」，並要讓外界知道他涉犯恐嚇罪。法官審理後指出，陳女宣...

男酒駕帶妻看診不滿等太久 竟拿球棒敲病床對醫護咆哮

屏東縣蔡姓男子酒後開車載妻子黃女到醫院看診，不滿等太久，竟拿球棒敲打診療床，還不斷對醫護人員咆哮、大聲喧嘩鬧事，幸無人傷...

校園割頸案二審 改判郭12年、林11年

新北市楊姓男國中生前年在校園被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決九年、八年徒刑。案件上訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。