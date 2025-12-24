表妹傳訊息「拿命跟你配」表哥掛急診看精神科 法官認定表妹犯恐嚇罪

陳姓女子不滿表哥疑恐嚇她的媽媽，傳訊息給表哥時提及「絕對拿命跟你配」，並要讓外界知道他涉犯恐嚇罪。法官審理後指出，陳女宣稱要用自己的命換表哥的命，並意圖使他人知悉表哥被告，確會讓表哥害怕生命、名譽受危害，依恐嚇罪判拘役20天。

判決指出，陳女與原告是表兄妹，陳女因為表哥和她的媽媽發生爭執，心生不滿，去年5月9日晚上在新北市萬里區住處，透過臉書通訊軟體MESSENGER，傳送「你再打來恐嚇我媽媽，我絕對拿命跟你配」、「我當瘋女人也沒關係，瘋起來也超瘋，只要你再來，我可以跟妳配」、「一輩子的積蓄真的要跟我賭」等訊息。

陳女稱若控告表哥恐嚇，會把傳票寄去表哥任職的地點。她的表哥認心生畏懼報案。新北市金山警分局通知陳女製作筆錄後，將全案函送檢隆地檢署偵辦。

陳女的表哥在檢方偵查時說，她傳訊息說要拿命跟他配，傳票會寄到服務的地點，他會害怕，因為她會亂講，害怕他的人設會被陳女破壞，讓他在萬里不能見人。他還掛急診看精神科醫生，因為無法睡覺。檢察官偵查後，認定陳女涉犯恐嚇罪並起訴。

基隆地方法院審理時，陳女坦承傳送訊息給表哥，但否認有要恐嚇危害對方安全的意思。陳女的辯護人則稱，她的出發點是要保護媽媽，但阻止不成又再遭打擾，才會傳送訊息，主觀上並無任何惡害通知犯意，觀看兩人對話訊息全文，也無法證明對方有心生畏懼情事。

法官指出，陳女傳送的訊息內容，依一般人的理解，是在通知表哥如再有恐嚇她母親的行為，會拿命跟他「配」。台語「配」的語義是互相抵銷，例如「一命配一命」，「拿命跟你配」即「以自己的命換你的命」的意思。陳女稱把把傳票寄送表哥服務的地點，是意圖使他人知悉她的表哥為刑事案件被告，進而影響名譽。

法官說，陳的行為明顯是以加害生命、名譽威脅她的表哥，因為依社會通念，任何人均不會希望自己生命遭受威脅，或涉及刑事案件遭他人知道，陳女的表哥證稱心生畏懼理所當然，認定陳女的行為成立恐嚇危害安全罪。