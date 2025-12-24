立委鄭天財被控受廠商供養收賄711萬 貪汙起訴求刑10年

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨立委鄭天財。圖／聯合報系資料照片
立委鄭天財被控向業者收賄711萬元，讓業者掛名辦公室特助並協助施壓行政機關。台北地檢署今偵結，認定鄭所為形同出售立委的權利，接受廠商供養3、4年，全案依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂起訴，具體求刑10以上徒刑。

檢方認定，鄭天財、張騰龍涉犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂、洗錢防制法洗錢等罪嫌，依法起訴。鄭天財犯罪所得711萬元；張騰龍犯罪所得13萬元，均聲請法院依法沒收或追徵其價額。涉不違背職務行賄罪的江等8人均緩起訴，緩起訴期間均2年，支付公庫70至200萬元；林姓被告死亡，涉貪汙行賄罪不起訴處分。

起訴指出，鄭天財2020年12月間起，陸續透過張騰龍等人介紹結識業者，以「贊助鄭天財參與原住民豐年祭」等活動為名義，轉帳給張騰龍名下帳戶，或交付現金，定期給付1至10萬元不等賄款，藉此掩飾交付、收受賄款並建立長期供養關係，行賄者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利對外推展公司業務外，倘遇有公司業務上需要與行政機關進行協調時，鄭、張亦得依其職務關係而提供持續性協助。

檢方認為，鄭天財透過被告張騰龍居間接受各廠商供養長達3、4年之久，金額逾700萬元之鉅，除授與各廠商「立法委員鄭天財特助」的頭銜助長歪風外，且對於各廠商提出大小要求照單全收，第一時間即提供職務上協助，幾近擔任特定人的有給職顧問而公器私用。

況鄭自當選第8屆立法委員起迄今已連任四屆立法委員，應明知民意代表乃國家政制中承載百姓期盼之樞紐，民眾以選票託付，冀其代言心聲、謀求公益，自應本於全體人民福祉，而非為一己私利或只為少數特權及利益團體服務，所為形同將立法委員權力作價出售，已造成公務員執行職務公正性與廉潔性之侵害，對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處應執行有期徒刑10年以上之刑，並期能以此匡正國法。

鄭天財 貪汙

