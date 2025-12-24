男酒駕帶妻看診不滿等太久 竟拿球棒敲病床對醫護咆哮

屏東縣蔡姓男子酒後開車載妻子黃女到醫院看診，不滿等太久，竟拿球棒敲打診療床，還不斷對醫護人員咆哮、大聲喧嘩鬧事，幸無人傷，醫院報警，警方到場，蔡酒測值每公升達0.65毫克。檢方依違反醫療法、公共危險罪起訴，法院審理，判蔡男緩刑2年，期間服義務勞務80小時，參加法治教育2場。可上訴。

判決指出，蔡姓男子今年6月15日上午10時許先在潮州鎮某KTV店喝酒，同日下午近2時，蔡男載妻子黃女到潮州鎮茂隆骨科醫院看診。過程中蔡男不滿看診等太久，竟拿出球棒闖入醫院診間，敲打診療床，口出惡言，威脅到醫師王男、護理師林女。

蔡男大鬧診間，拿著球棒敲打診療床，不斷靠近醫護人員，對現場醫護人員大聲喧嘩，咆哮，影響看診。

蔡男先酒駕超標，又違反醫療法，法官審理後，蔡男酒駕上路，酒後妨害醫事人員執行醫療，實有不該，考量蔡男犯後坦承犯行，公共危險罪部分未造成人員傷亡，妨害醫事人員執行醫療部分，醫護人員均表示尊重法院判決，並願意原諒蔡男。

判決指出，蔡男犯後坦承犯行，尚具悔意，酒駕部分判處有期徒刑4月、又犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，均可易科罰金。應執行有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，且應於本判決確定日起一年內，提供80小時義務勞務，參加法治教育2場。球棒沒收。可上訴。