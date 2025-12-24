快訊

2026「赤馬紅羊劫」恐有大災變？命理師破迷思：非天命詛咒

殺破狼星座／2026年財運最旺＆最慘TOP3 金牛起伏、第一名財富狂飆

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不讓探望 親友揭與岳父母鬧翻內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

男酒駕帶妻看診不滿等太久 竟拿球棒敲病床對醫護咆哮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣蔡姓男子酒後開車載妻子黃女到醫院看診，不滿等太久，竟拿球棒敲打診療床，還不斷對醫護人員咆哮、大聲喧嘩鬧事，幸無人傷，醫院報警，警方到場，蔡酒測值每公升達0.65毫克。檢方依違反醫療法、公共危險罪起訴，法院審理，判蔡男緩刑2年，期間服義務勞務80小時，參加法治教育2場。可上訴。

判決指出，蔡姓男子今年6月15日上午10時許先在潮州鎮某KTV店喝酒，同日下午近2時，蔡男載妻子黃女到潮州鎮茂隆骨科醫院看診。過程中蔡男不滿看診等太久，竟拿出球棒闖入醫院診間，敲打診療床，口出惡言，威脅到醫師王男、護理師林女。

蔡男大鬧診間，拿著球棒敲打診療床，不斷靠近醫護人員，對現場醫護人員大聲喧嘩，咆哮，影響看診。

蔡男先酒駕超標，又違反醫療法，法官審理後，蔡男酒駕上路，酒後妨害醫事人員執行醫療，實有不該，考量蔡男犯後坦承犯行，公共危險罪部分未造成人員傷亡，妨害醫事人員執行醫療部分，醫護人員均表示尊重法院判決，並願意原諒蔡男。

判決指出，蔡男犯後坦承犯行，尚具悔意，酒駕部分判處有期徒刑4月、又犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑3月，均可易科罰金。應執行有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，且應於本判決確定日起一年內，提供80小時義務勞務，參加法治教育2場。球棒沒收。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣蔡姓男子酒後開車載妻看診，不滿等太久竟拿球棒大鬧醫院診間，幸無人傷，法院判緩刑2年，期間服義務勞務80小時，參加2場法治教育。圖屏東地院外觀。圖／報系資料照
屏東縣蔡姓男子酒後開車載妻看診，不滿等太久竟拿球棒大鬧醫院診間，幸無人傷，法院判緩刑2年，期間服義務勞務80小時，參加2場法治教育。圖屏東地院外觀。圖／報系資料照

醫護人員 看診 酒駕

延伸閱讀

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

台南女清潔員被酒駕撞死 交大走進清潔隊提醒道路作業交通風險

彭振聲妻子身亡刊登11承辦檢察官「血照」 認罪求緩刑

影／高雄醉男沿路噴灑滅火器街頭冒白煙 揮舞球棒敲機車遭警制伏

相關新聞

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

男酒駕帶妻看診不滿等太久 竟拿球棒敲病床對醫護咆哮

屏東縣蔡姓男子酒後開車載妻子黃女到醫院看診，不滿等太久，竟拿球棒敲打診療床，還不斷對醫護人員咆哮、大聲喧嘩鬧事，幸無人傷...

校園割頸案二審 改判郭12年、林11年

新北市楊姓男國中生前年在校園被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決九年、八年徒刑。案件上訴，...

賣競選物被查 柯文哲嗆也查蔡英文、賴清德

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，昨傳喚柯答辯。柯質問如販售競選小物是政治獻金，是否也起訴前總統陳水扁、...

柯文哲新竹侍親 限制住居解除

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今年九月十五日以七千萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，他想回新竹照...

被騙宣傳盜版球鞋 網紅獲賠25萬

凡斯科技公司負責人蘇逸羣涉從大陸取得盜版名牌球鞋，對網紅佯稱是正品，合作發文宣傳、開限時團購，賣出二萬多雙獲利八千萬元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。