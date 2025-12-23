老牌銀樓涉助詐團 走私黃金8.9億元

台南市「港口王」銀樓負責人王明福涉助詐騙集團，將逾二百公斤黃金條塊鎔鑄藏入鉛錫合金內，走私柬埔寨洗錢，台北地檢署昨天起訴七人。記者蕭雅娟／翻攝

柬埔寨詐欺機房以假投資向一一八人詐騙六點四億元，王幃犇等詐騙集團成員以贓款向台南市「港口王」銀樓負責人王明福，購買逾二百公斤黃金條塊，鎔鑄藏入鉛錫合金寄至柬國完成洗錢。台北地檢署昨依詐欺、洗錢等罪起訴七人，求刑十至廿年不等。

刑事局、新北市刑警大隊偵辦假投資詐騙案，今年六月攔截空運包裹查扣黃金條塊，北檢指揮查出詐騙水房，本月追查黃金來源，搜索南部最大黃金盤商、老字號銀樓港口王，查獲現金上億元及匿名購買的黃金。

檢方查出，港口王負責人王明福涉與詐團成員王幃犇、鄭道陽、李志勝交易黃金條塊逾二百斤，未依洗錢防制法規定申報，棄守銀樓業職責，淪為詐團共犯，利用專業身分掩護詐欺犯罪。

據調查，王幃犇指示李志勝、陳銘輝，將黃金條塊包藏入鉛錫合金，去年七月至今年六月以鉛錫合金、門檔名義寄送六十四次至柬埔寨、越南。

車手陳孟群交收贓款；核心會計黃偲涵在七個通訊軟體群組記錄柬國機房支出帳冊、黃金交收帳冊、安排外務人員交收等。

檢方認定，七人涉犯詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺、參與犯罪組織、一般洗錢、特殊洗錢罪，依法起訴；對王幃犇、王明福求處廿年以上徒刑，其餘詐團車手、收受黃金、寄送錫包金出境者、核心會計等人，分別求處十至十五年以上不等徒刑。

檢方統計，一一八人總共被詐騙六億四三五四萬元；港口王交付逾二百公斤黃金條塊，以本月十九日台灣銀行黃金牌價計算，共八億九一二二萬元，已查扣的廿公斤黃金條塊約一億五八八萬元，聲請沒收。