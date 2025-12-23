被騙宣傳盜版球鞋 網紅獲賠25萬

凡斯科技公司負責人蘇逸羣涉從大陸取得盜版名牌球鞋，對網紅佯稱是正品，合作發文宣傳、開限時團購，賣出二萬多雙獲利八千萬元。黃姓網紅提告向蘇與凡斯科技求償四十五萬元，一審敗訴；台灣高等法院二審昨改判蘇、凡斯科技共要賠償廿五萬元，全案確定。

蘇逸羣經營「童夢帶貨老師」IG平台，二○二一年起陸續委託黃姓女子等多名網紅以自身IG帳號宣傳，邀消費者購買名牌球鞋，事後傳出是仿冒品，消費者紛紛報案。黃和九名網紅先代蘇賠償部分消費者，提民事訴訟請求廿至四十萬元不等賠償金。

台北地方法院判決敗訴，黃提上訴，要求蘇、凡斯科技賠償卅萬元，另向凡斯科技求償十五萬元。高院指出，球鞋經各品牌公司專業鑑定均為仿品，凡斯科技未能提出向各公司合法代理商購得球鞋來源證據。

高院表示，蘇及凡斯科技員工向黃謊稱球鞋為真品，讓黃同意向大眾推銷，消費者因而認定黃是代言仿品或與凡斯科技共同販售仿品。

高院指出，黃遭消費者追償價金，遭不特定網友留言負評，客觀上已貶損黃網路平台形象及人格社會評價，另黃將費用返還消費者，向凡斯科技返還訂單金額有所憑據，判蘇、凡斯科技賠償十萬元，凡斯科技賠償十五萬元。