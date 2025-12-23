聽新聞
0:00 / 0:00

被騙宣傳盜版球鞋 網紅獲賠25萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

凡斯科技公司負責人蘇逸羣涉從大陸取得盜版名牌球鞋，對網紅佯稱是正品，合作發文宣傳、開限時團購，賣出二萬多雙獲利八千萬元。黃姓網紅提告向蘇與凡斯科技求償四十五萬元，一審敗訴；台灣高等法院二審昨改判蘇、凡斯科技共要賠償廿五萬元，全案確定。

蘇逸羣經營「童夢帶貨老師」IG平台，二○二一年起陸續委託黃姓女子等多名網紅以自身IG帳號宣傳，邀消費者購買名牌球鞋，事後傳出是仿冒品，消費者紛紛報案。黃和九名網紅先代蘇賠償部分消費者，提民事訴訟請求廿至四十萬元不等賠償金。

台北地方法院判決敗訴，黃提上訴，要求蘇、凡斯科技賠償卅萬元，另向凡斯科技求償十五萬元。高院指出，球鞋經各品牌公司專業鑑定均為仿品，凡斯科技未能提出向各公司合法代理商購得球鞋來源證據。

高院表示，蘇及凡斯科技員工向黃謊稱球鞋為真品，讓黃同意向大眾推銷，消費者因而認定黃是代言仿品或與凡斯科技共同販售仿品。

高院指出，黃遭消費者追償價金，遭不特定網友留言負評，客觀上已貶損黃網路平台形象及人格社會評價，另黃將費用返還消費者，向凡斯科技返還訂單金額有所憑據，判蘇、凡斯科技賠償十萬元，凡斯科技賠償十五萬元。

網紅

延伸閱讀

個人網紅新制 財部：應課所得稅輔導期至明年6月底

騙宣傳販賣盜版名牌球鞋...網紅受騙上當怒求償 法院判確定賠25萬元

影／詐騙集團利用普發現金1萬元接連得逞 南警與郭鬼鬼合拍反詐影片

「假奶爭議」重創！十盛「全台最後一家」12月26日熄燈 官網門市全刪了

相關新聞

「要回新竹照顧媽媽」柯文哲聲請解除限制住居 審判長准了

民眾黨前主席柯文涉京華城等案今年9月以7000萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，柯聲請解除限制住居...

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

沒餵飯瘦成皮包骨…宜蘭身障兒痛毆父慘死客廳 涉傷害致死罪收押

宜蘭39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚...

賣競選物被查 柯文哲嗆也查蔡英文、賴清德

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，昨傳喚柯答辯。柯質問如販售競選小物是政治獻金，是否也起訴前總統陳水扁、...

柯文哲新竹侍親 限制住居解除

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今年九月十五日以七千萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，他想回新竹照...

被騙宣傳盜版球鞋 網紅獲賠25萬

凡斯科技公司負責人蘇逸羣涉從大陸取得盜版名牌球鞋，對網紅佯稱是正品，合作發文宣傳、開限時團購，賣出二萬多雙獲利八千萬元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。