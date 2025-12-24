聽新聞
柯文哲新竹侍親 限制住居解除

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，今年九月十五日以七千萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，他想回新竹照顧母親，聲請解除限制住居；合議庭審判長昨開庭諭知准許即日起不必每日住台北市，檢察官表示同意，不抗告。

柯文哲於九月十五日停止羈押，被限制住居在北市大安區並應守科技設備監控。

柯的聲請狀指出，柯的母親何瑞英住在新竹、年歲已大，他探視母親需當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴，且身為民眾黨前主席、台北市長，有社會影響力，至宣判前適逢過年過節及春季各式慶典，有應邀前往參加活動的需求，實無法每日及時返回台北。

聲請狀認為，柯已接受科技監控，且已歷經三個多月全程監控行動軌跡，都按時出庭，原限制住居欲防止的逃亡風險，已可由電子監控、個案手機報到機制充分取代。

聲請狀說，柯提出重保，且法院已管制限制出境、出海，足以確保無逃亡之虞，且各界媒體高度關心柯的活動，柯的行程近乎全部公開，以柯的知名度，已無隱匿之可能，因此聲請解除限住居處分。

審判長受理後說，審酌聲請意旨、審理進度，原限制住居所欲防逃功能，應足以用電子監控取代，考量憲法比例原則，可解除限制住居處分。

柯文哲 北院

