賣競選物被查 柯文哲嗆也查蔡英文、賴清德
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，昨傳喚柯答辯。柯質問如販售競選小物是政治獻金，是否也起訴前總統陳水扁、蔡英文及賴清德總統？他批台北地檢署勾結媒體淪為政治打手，他一家帳戶被查，老百姓面對國家機器很脆弱，政治透過司法追殺無所不在。
柯文哲表示，檢察官上周在結辯時反覆強調「公平」，講得正義凜然，但公平不需要高聲強調，本來就是司法當然的條件，不管京華城或政治獻金案，如果一開始就以平常心對待，不會變成今天局面。
柯指出，他妻子陳佩琪、小孩、遠房親戚帳戶金流都被查一遍，連母親給陳的首飾項鍊、兒子滿月的金手環也被查，交保後陳告訴他，他失智多年的岳母、死去多年的岳父帳戶也被查，到底查到什麼？
柯問檢察官，如販售競選小物是政治獻金，「賴桑小舖」、「小英商號」及「扁帽工廠」，所得沒進入政治獻金專戶，是否也起訴陳水扁、蔡英文、賴清德？要不要看台南、高雄市的民進黨內初選，候選人都在比看板數量，大型看板在熱門位置最貴每月十萬元以上，是否比照對付他的方式偵辦？
柯說，他被羈押禁見一年與外界斷絕聯絡，不知案情細節，也無法替自己辯白，檢方從「騙票」搜索扣押的手機、電腦、USB找資料，拼湊故事、斷章取義辦案，更一再把資料洩漏給特定媒體，不在偵查範圍的手機及電腦資料、連筆錄都沒有的也出現在媒體，「怎麼遵守偵查不公開的？」
柯批北檢勾結媒體淪為政治打手，指這是人民普遍印象，檢察官從不敢回應，這絕不是人民心目中民主法治國家應有的司法樣貌，現在是整個司法體系如何善後的問題。
柯說，京華城案沒人檢舉，監察委員卻主動調查，內政部原本都說沒問題，但在監委約詢內政部次長後改口；台北市政風處在司法偵辦前已提早收集資料；就政治獻金案詢問調查局法律意見，調查局說沒有違法，地檢署仍要起訴。
柯表示，司法在本案犯的罪狀罄竹難書，這是當權者權力傲慢，完全「不要臉」，士大夫無恥是謂國恥，案子對台灣司法傷害太大。
柯說，審判長說台灣司法很脆弱，他的感想是老百姓面對國家機器更脆弱，檢察官說政治歸政治、司法歸司法，但明明看到的是政治透過司法追殺無所不在。
