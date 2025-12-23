調查官劉錦勳疑涉內鬼案外案 檢調搜索約談伽瑪公司董事長

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局總務處調查專員劉錦勳，被控在台北市調查處中正站組長期間，藉由承辦三顧營業秘密案機會，將偵查報告交給三顧副董事長陳宗基，再由陳男交給由前司法官開設的律師作為「告訴補充理由狀」，檢方先前搜索約談劉錦勳，訊後30萬元交保；專案小組分析金流，發現劉錦勳與台灣伽瑪公司董事長黃繼德也有可疑資金往來，今以證人搜索約談黃繼德，深夜訊後請回。

據了解，黃繼德是大陸知名遊戲公司「游族網絡」代理商，劉錦勳10月被檢調約談時，他也同步以證人到案應訊，當時訊後請回。辦案人員歷經2個追查金流，發現黃繼德與劉錦勳有異常資金，今天以證人搜索黃繼德住處，查扣手機等證物，初步清查，相關資金與三顧公司無關，檢調將釐清是否涉及其他案外案，不排除再約談劉錦勳。

2024年上櫃公司地心引力爆發私募過程涉及內線交易，檢調當時大動作搜索約談21人，黃繼德也是約談對象，檢方當時以違反證交法命黃男80萬交保、限制出境出海。

全案緣起「生技界美魔女」楊智惠於2022年間，被控竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶往新公司超基因使用，同一時期，資訊管理部門主管董國恩、鄭坤炎也將備份細胞製劑及建廠資料一起帶槍投靠，三顧與與子公司樂迦再生科技認為核心技術外流，前往台北市調查處報案，由劉錦勳負責，但此部分經調查後處分不起訴。

檢調偵辦三顧營業秘密案時，意外發現三顧公司補強的告訴理由書中，竟有應屬於偵查秘密的「數位證據鑑識報告」。調查發現，調查官林廷佑是劉錦勳徒弟，負責製作鑑識三顧的營業秘密偵查報告，劉錦勳指示林廷佑將鑑識報告交給陳宗基的女親信文懿，由文懿前往台北市調查處附近取件。

北機站清查劉錦勳相關帳戶，發現自從三顧立案後，他無論赴東南亞旅遊、購買電動摩托車、日常生活開銷，都用現金支付，帳戶的錢不僅沒動，有時還有不明款項存入，懷疑有內鬼洩密，報請檢察官游欣樺指揮偵辦。

台灣伽瑪公司董事長黃繼德疑與調查官劉錦勳有不明資金往來，檢調今以證人搜索約到案，訊後請回。圖／報系資料照
台灣伽瑪公司董事長黃繼德疑與調查官劉錦勳有不明資金往來，檢調今以證人搜索約到案，訊後請回。圖／報系資料照

