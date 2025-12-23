鄭文燦涉貪案勘驗筆錄 鄭控「檢洗筆錄800遍」 檢反擊：無法植入記憶

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內涉貪，桃園地院今整天進行馬拉松式勘驗，聚焦汙點證人廖力廷關鍵17則段落偵訊影音。律師團指控，檢調透過誘導、暗示與「洗筆錄」手段，將證人模糊的記憶揉捏成符合預設腳本的「合成證詞」；檢方反擊強調，提示證據是「合法喚起記憶」，強調訊問過程平和合法，筆錄內容符合證人真意。

庭訊勘驗筆錄及偵訊光碟揭露檢調訊問細節，廖力廷供述他依父親廖俊松指示將備妥的500萬元現金裝入提袋，當晚父子倆一塊到市長官邸，廖指出，裝錢提袋由父親攜入趁著泡茶時，將袋子塞入茶几下方。

辯方律師團勘驗後質疑，有關這筆款項的性質，廖力廷的供述隨著偵查進度出現「六個版本」演變，起先稱500萬元現金是政治獻金，但調查官卻記載為「對價」，鄭文燦退款時未提及監聽，但在檢察官、調查官及律師三方「共同建構」下，最終版變成「鄭文燦因為得知遭到監聽而退款」並追加金額至1100萬元。

辯方將證詞比喻為「記憶黏土」，指控檢調在偵訊過程中不斷揉捏，甚至「植入記憶」將證人廖力廷原本「忘記了」、「不清楚」等對鄭有利的供述排除在筆錄外，嚴重衝擊證據的合法性。此外，廖力廷曾證稱因看到「行動蒐證畫面」才想起另有600萬元款項，但辯方明指，全案卷證內根本無此蒐證影像，質疑廖的證詞純屬幻想。

檢方反駁，指刑事訴訟法並未要求筆錄必須「一字不漏」，摘錄真意是最高法院容許的程序，強調廖力廷最初閃躲回答，是因當時還未提示關鍵的監聽譯文及Line訊息，在看到相關證據後，坦承500萬元是希望鄭文燦支持鴻展公司推動並協助這塊土地擴編計畫。

檢方強調，廖力廷訊問過程有律師陪偵，對於檢察官詢問「為何不當場確認現金」時，還能反應敏捷地回嘴「哪有光天化日之下（清點）」，顯示他具備完全的自由意志與反駁能力。檢方認為，提示證據喚起記憶是法律允許的「合法誘導」，反嗆辯方斷章取義才是真正的「洗筆錄」。

勘驗過程也針對鄭文燦主動退款的動機展開攻防。廖力廷供稱，鄭市長曾私下對他抱怨「你爸嘴巴很大」，並暗示「有人在監聽」。辯方質疑檢調自行「腦補」因監聽而退款的情節，強調廖對此記憶模糊；檢方引用勘驗內容指出，調查官曾多次與證人確認，廖在停頓思考後說「我想可能是跟監聽相關的關係」，顯示證人當時意識清楚且具有反駁能力。

辯方爆料檢察官曾在地檢署開偵查庭時，拿了一包檳榔給廖力廷，質疑此舉是為了建立「互信基礎」而進行的不當行為，辯方更指控，檢方隨即關閉錄音錄影，懷疑有非正式的對價交換。

對此，公訴檢察官澄清，這段對話發生在筆錄簽完後，是廖力廷主動向檢察官要檳榔，檢察官因證人要求才給，並非利誘，也不影響證詞的憑信性，當時偵訊檢察官對此還問廖說「好奇問一下，拿檳榔給你是有什麼意義」足證檢方對證人主動索取檳榔的要求感到莫名其妙。

鄭文燦也發言說，檢方預設犯罪腳本、排除對他有利證據的做法，讓他聯想近期閱讀的書「羅織經」。他批評檢察官的責任應是發現真實，而非預設犯罪腳本，本案的起訴書就像是一套「羅織罪名」的工具。

他質疑檢方對「退款動機」的推論，假如他真知道被監聽，依照正常人反應應該是避而遠之、不再聯絡，絕不可能還用自已私人手機打給廖力廷，甚至親自前往對方台北住處還款？他認為，若雙方得知有監聽而還款，五分鐘的會面理應交換意見討論如何應對，事實上只是單純的退還物品。

鄭再度強調，雙方互動都在公開會議中，並沒有私下的對價協議，也沒有任何契約行為，這筆款項是對方「丟包」在官邸，當下並不知袋內裝有500萬元現金，況且他的說法與廖姓父子於偵訊初期說的一致「得知被丟包後，請對方在一周內取回」，後續因證人證詞被「洗筆錄」才變更說詞。