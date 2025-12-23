沒餵飯瘦成皮包骨…宜蘭身障兒痛毆父慘死客廳 涉傷害致死罪收押

宜蘭39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚至自10月起多次毆打父親，最後造成顱內出血，慘死客廳。示意圖／ingimage

宜蘭39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚至自10月起多次毆打父親，最後造成顱內出血，慘死客廳。案發後陳男遭羈押，宜蘭地檢署依傷害致死罪偵結起訴，今天移審宜蘭地方法院，法官裁定續押。

檢警調查這起逆倫命案，死者為67歲陳姓男子，育有4名子女，他因病導致肢體障礙、行動不便，無法自理生活，平日與未婚兒子陳男同住。父子二人皆領有身心障礙手冊，陳男無固定工作，主要靠低收入戶及身心障礙補助維生，陳男也是父親的主要照顧者。

起訴書指出，陳男自今年9月起，未依照基本照護責任餵食父親，導致陳父營養不良，身形消瘦如皮包骨，甚至將父親衣物丟棄，在氣溫驟降時僅以薄被包覆。10月20日起，陳男多次徒手施暴，造成父親左眼窩、肩胛骨、肋骨等多處瘀傷。

10月29日晚間6時許，陳男再次毆打父親，造成顱內出血，並引發吸入性肺炎，最終因呼吸衰竭死亡。陳男發現父親倒臥客廳無反應後，才撥打119求救，但救護人員到場時，陳父已明顯死亡，檢警隨即相驗揭露悲劇全貌。

警方相驗遺體時發現陳父全身赤裸、瘦弱不堪，僅以薄被包覆，身上多處新舊瘀傷；面對警方詢問，陳男坦承毆打父親。

宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜表示，陳男涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准，偵查終結後依傷害致死罪提起公訴，後續將由法院審理。

