快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

聽新聞
0:00 / 0:00

沒餵飯瘦成皮包骨…宜蘭身障兒痛毆父慘死客廳 涉傷害致死罪收押

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

<a href='/search/tagging/2/宜蘭' rel='宜蘭' data-rel='/2/176274' class='tag'><strong>宜蘭</strong></a>39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚至自10月起多次毆打父親，最後造成顱內出血，慘死客廳。示意圖／ingimage
宜蘭39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚至自10月起多次毆打父親，最後造成顱內出血，慘死客廳。示意圖／ingimage

宜蘭39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚至自10月起多次毆打父親，最後造成顱內出血，慘死客廳。案發後陳男遭羈押，宜蘭地檢署依傷害致死罪偵結起訴，今天移審宜蘭地方法院，法官裁定續押。

檢警調查這起逆倫命案，死者為67歲陳姓男子，育有4名子女，他因病導致肢體障礙、行動不便，無法自理生活，平日與未婚兒子陳男同住。父子二人皆領有身心障礙手冊，陳男無固定工作，主要靠低收入戶及身心障礙補助維生，陳男也是父親的主要照顧者。

起訴書指出，陳男自今年9月起，未依照基本照護責任餵食父親，導致陳父營養不良，身形消瘦如皮包骨，甚至將父親衣物丟棄，在氣溫驟降時僅以薄被包覆。10月20日起，陳男多次徒手施暴，造成父親左眼窩、肩胛骨、肋骨等多處瘀傷。

10月29日晚間6時許，陳男再次毆打父親，造成顱內出血，並引發吸入性肺炎，最終因呼吸衰竭死亡。陳男發現父親倒臥客廳無反應後，才撥打119求救，但救護人員到場時，陳父已明顯死亡，檢警隨即相驗揭露悲劇全貌。

警方相驗遺體時發現陳父全身赤裸、瘦弱不堪，僅以薄被包覆，身上多處新舊瘀傷；面對警方詢問，陳男坦承毆打父親。

宜蘭地檢署檢察官郭庭瑜表示，陳男涉案情節重大，向法院聲請羈押獲准，偵查終結後依傷害致死罪提起公訴，後續將由法院審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

39歲男子今年10月間涉嫌虐死病父，案發後遭羈押。宜蘭地檢署認為陳男涉案情節重大，依傷害致死罪偵結起訴，今天移送宜蘭地方法院，法官裁定續押。聯合報系資料照
39歲男子今年10月間涉嫌虐死病父，案發後遭羈押。宜蘭地檢署認為陳男涉案情節重大，依傷害致死罪偵結起訴，今天移送宜蘭地方法院，法官裁定續押。聯合報系資料照

宜蘭 死亡 命案 低收入戶 遺體

延伸閱讀

故宮黃色小鴨、肉形石與史前文物同台 蘭博「勁水國寶」接軌國際 看見在地文化生命力

宜蘭冬山公有零售市場重建啟用 成當地老街新地標

影／故宮國寶首次到宜蘭「勁水國寶」今開幕 全新包裝必看3大亮點

宜蘭縣府及羅東鎮元旦升旗健行抽大獎 宜蘭市發送美食兌換券看表演

相關新聞

「要回新竹照顧媽媽」柯文哲聲請解除限制住居 審判長准了

民眾黨前主席柯文涉京華城等案今年9月以7000萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，柯聲請解除限制住居...

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

沒餵飯瘦成皮包骨…宜蘭身障兒痛毆父慘死客廳 涉傷害致死罪收押

宜蘭39歲陳男長期疏於照顧行動不便的父親，自今年9月起未餵食老父，導致父親營養不良，瘦成皮包骨，寒天只有薄被包覆，陳男甚...

檢察長職缺人事啟動 票選委員：即日起接受報名、推薦

法務部日前公布即將出現4到6名檢察長職，並啟動遴選作業，檢審會9位票選檢審委員今天公告，自即日起至明年1月7日17時30...

鄰居曬衣竿砸到車…他討53萬要精神賠償 法官判賠6千多元

彰化一名男子與鄰居因停車問題時有糾紛，前年某日鄰居一根6尺長曬衣竿掉落，砸到男子車子，男子氣憤提告鄰居全家6人，請求修車...

葉丙成涉洩露性騷案被害人個資 台北市府開罰5萬元

教育部前政務次長葉丙成被質疑洩露某大學女博士生指控女舍監涉性騷、性侵資訊，事後自行請辭。北市社會局昨晚表示，陳情人今年9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。