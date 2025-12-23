鄰居曬衣竿砸到車…他討53萬要精神賠償 法官判賠6千多元

彰化一名男子與鄰居因停車問題時有糾紛，前年某日鄰居一根6尺長曬衣竿掉落，砸到男子車子，男子氣憤提告鄰居全家6人，請求修車費及精神慰撫金共53萬元，彰化地方法院判鄰居需賠償修車費6831元，駁回其請求精神慰撫金50萬元。

判決書指出，男子說前年某日鄰居全家合謀，故意丟曬衣竿毀損他的車，所以他提告求償修車費3萬及精神慰撫金50萬元，並說鄰居全家都有嫌疑，所以要一起告。

不過鄰居女主人說，是竹竿自己掉下去，不是有人故意丟下樓，她看到竹竿掉落，才去撿起來，拿進自家圍牆內。

法官根據監視器畫面顯示，竹竿掉落時，僅碰撞到車輛左前引擎蓋跟側車身交接處才滑落地面，且已經遮雨棚、地面兩次緩衝才敲擊到車子，男子主張玻璃砸破、三處受損、右鈑金受損等，但又未舉證，也未拍照，顯然與竹竿掉落無關，且當時員警到場時，其車輛受損處僅1公分白色刮痕。