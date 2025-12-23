聽新聞
0:00 / 0:00
鄰居曬衣竿砸到車…他討53萬要精神賠償 法官判賠6千多元
彰化一名男子與鄰居因停車問題時有糾紛，前年某日鄰居一根6尺長曬衣竿掉落，砸到男子車子，男子氣憤提告鄰居全家6人，請求修車費及精神慰撫金共53萬元，彰化地方法院判鄰居需賠償修車費6831元，駁回其請求精神慰撫金50萬元。
判決書指出，男子說前年某日鄰居全家合謀，故意丟曬衣竿毀損他的車，所以他提告求償修車費3萬及精神慰撫金50萬元，並說鄰居全家都有嫌疑，所以要一起告。
不過鄰居女主人說，是竹竿自己掉下去，不是有人故意丟下樓，她看到竹竿掉落，才去撿起來，拿進自家圍牆內。
法官根據監視器畫面顯示，竹竿掉落時，僅碰撞到車輛左前引擎蓋跟側車身交接處才滑落地面，且已經遮雨棚、地面兩次緩衝才敲擊到車子，男子主張玻璃砸破、三處受損、右鈑金受損等，但又未舉證，也未拍照，顯然與竹竿掉落無關，且當時員警到場時，其車輛受損處僅1公分白色刮痕。
且經修車廠證稱其白色刮痕修繕費用共6831元，與男子提出引擎蓋噴漆3080元、項目「美容」之極光鍍膜1萬2500元等費用不同；至於男子說鄰居全家合謀，用曬衣竿毀損他的車輛是有毀損及恐嚇性質，所以應給他精神慰撫金50萬元，但法官認為他並未舉證，只是其空言主張，因此駁回請求，僅判需賠修繕費6831元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言