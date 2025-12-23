快訊

檢察長職缺人事啟動 票選委員：即日起接受報名、推薦

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部日前公布即將出現4到6名檢察長職，並啟動遴選作業，檢審會9位票選檢審委員今天公告，自即日起至明年1月7日17時30分止受理檢察長候選人的報名及推薦，確保遴選過程公開、公平，並廣泛徵求全國檢察官及各界意見。

根據票選檢審委員公告，檢察長候選人可自行報名或由他人推薦，被推薦者須明確表達參選意願，才能納入候選名單，票選委員將於2026年1月7日10時公布初步候選人名單，同日17時30分報名截止後，將盡速公布最終候選人名單。

公告說，自2026年1月7日至1月15日，9位票選委員將廣泛徵詢對候選人的意見，此外，為促進檢審委員對候選人的了解，法務部訂1月16日舉行「見面說明會」，邀請候選人親自出席進行15分鐘的說明，現場不設PPT簡報或書面資料，以確保公平性與即時性。

票選委員將於1月22日召開「會前會」討論並擬定建議入圍名單，1月23日上午檢審會將正式召開，由全體檢審委員討論、決定最終遴選結果。

票選檢審委員公告指出，報名方式採用電子郵件或Line傳送報名表至票選委員處，格式不拘，但需包含姓名、現職、經歷等基本資訊，如能附上適任檢察長之事蹟、資歷、能力或願景說明尤佳，並須註明是否願意參加1月16日的見面說明會。

公告說，推薦他人者需具名，確認被推薦者的參選意願，至於已向高分檢署人事室報名者則不需重複報名。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

