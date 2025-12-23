葉丙成涉洩漏性平案被害人個資 北市社會局依法開罰、最高罰10萬
一名女學生投訴，台大宿舍舍監對其性騷擾，教育部前次長葉丙成在社群網站上洩漏被害人個資，引發學生不滿，教育部調查後認定與性別事件無關連，且未違反性平規定。今天傳出葉丙成被依違反「性侵害犯罪防治法」開罰。衛福部保護司指出，此案是由台北市政府家暴暨性侵害防治中心開罰，依規定可處2至10萬元罰鍰。
洩漏性平案被害人資訊，恐釀成2次傷害，故依「性侵害犯罪防治法」第16條規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人之姓名及其他可讓大眾識別身分的資訊，違反此規定且無正當理由者，可依同法第48條處2至10萬元罰鍰。
衛福部保護司官員指出，依「性侵害犯罪防治法」規定，對個案處分是由地方主管機關處理，中央政府僅處理法規制定，並針對法規有疑義時，地方才會函請中央函示，本案事實認定上並無疑義，故由葉前次長所在地，台北市政府社會局所屬的家防中心直接開罰，一切流程均依法行政，因權責分工，衛福部對案情內容、實際開罰金額尚無掌握。
衛福部保護司官員指出，地方政府開罰前並未與中央討論，若違法事實明確，開罰不必個案討論，不會因葉丙成曾任教育部次長而有特例，「王子犯法與庶民同罪」，不過，若葉丙成對處分不符，可向台北市政府提起訴願，因案件屬社政範疇，衛福部為中央主管機關，訴願後案件會由衛福部處理，但截至目前並未接獲葉前次長提出訴願。
