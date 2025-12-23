快訊

大陸冷氣團這日來襲「低溫下探10度」 跨年北東水氣增、元旦曙光恐難見

嗆「開槍盧秀燕腦門」還號召掃射 台中脫序女警慘遭收押

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

葉丙成涉洩漏性平案被害人個資 北市社會局依法開罰、最高罰10萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

一名女學生投訴，台大宿舍舍監對其性騷擾，教育部前次長葉丙成在社群網站上洩漏被害人個資，引發學生不滿，教育部調查後認定與性別事件無關連，且未違反性平規定。今天傳出葉丙成被依違反「性侵害犯罪防治法」開罰衛福部保護司指出，此案是由台北市政府家暴暨性侵害防治中心開罰，依規定可處2至10萬元罰鍰。

洩漏性平案被害人資訊，恐釀成2次傷害，故依「性侵害犯罪防治法」第16條規定，任何人不得以媒體或其他方法，公開或揭露被害人之姓名及其他可讓大眾識別身分的資訊，違反此規定且無正當理由者，可依同法第48條處2至10萬元罰鍰。

衛福部保護司官員指出，依「性侵害犯罪防治法」規定，對個案處分是由地方主管機關處理，中央政府僅處理法規制定，並針對法規有疑義時，地方才會函請中央函示，本案事實認定上並無疑義，故由葉前次長所在地，台北市政府社會局所屬的家防中心直接開罰，一切流程均依法行政，因權責分工，衛福部對案情內容、實際開罰金額尚無掌握。

衛福部保護司官員指出，地方政府開罰前並未與中央討論，若違法事實明確，開罰不必個案討論，不會因葉丙成曾任教育部次長而有特例，「王子犯法與庶民同罪」，不過，若葉丙成對處分不符，可向台北市政府提起訴願，因案件屬社政範疇，衛福部為中央主管機關，訴願後案件會由衛福部處理，但截至目前並未接獲葉前次長提出訴願。

今天傳出葉丙成被依違反「性侵害犯罪防治法」開罰。衛福部保護司指出，此案是由台北市政府家暴暨性侵害防治中心開罰，依規定可處2至10萬元罰鍰。本報資料照片。
今天傳出葉丙成被依違反「性侵害犯罪防治法」開罰。衛福部保護司指出，此案是由台北市政府家暴暨性侵害防治中心開罰，依規定可處2至10萬元罰鍰。本報資料照片。

性侵害 開罰 衛福部 葉丙成 教育部

延伸閱讀

高雄稽查托嬰中心監視器效率低 議員批「像大海撈針」應用AI改善

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

2026年北市住宅地王「帝寶」15連霸 惟打房衝擊、身價縮水了⋯⋯

北市抽驗中藥結果出爐 何首烏、天花片出問題

相關新聞

「要回新竹照顧媽媽」柯文哲聲請解除限制住居 審判長准了

民眾黨前主席柯文涉京華城等案今年9月以7000萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，柯聲請解除限制住居...

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

檢察長職缺人事啟動 票選委員：即日起接受報名、推薦

法務部日前公布即將出現4到6名檢察長職，並啟動遴選作業，檢審會9位票選檢審委員今天公告，自即日起至明年1月7日17時30...

鄰居曬衣竿砸到車…他討53萬要精神賠償 法官判賠6千多元

彰化一名男子與鄰居因停車問題時有糾紛，前年某日鄰居一根6尺長曬衣竿掉落，砸到男子車子，男子氣憤提告鄰居全家6人，請求修車...

葉丙成涉洩露性騷案被害人個資 台北市府開罰5萬元

教育部前政務次長葉丙成被質疑洩露某大學女博士生指控女舍監涉性騷、性侵資訊，事後自行請辭。北市社會局昨晚表示，陳情人今年9...

葉丙成涉洩漏性平案被害人個資 北市社會局依法開罰、最高罰10萬

一名女學生投訴，台大宿舍舍監對其性騷擾，教育部前次長葉丙成在社群網站上洩漏被害人個資，引發學生不滿，教育部調查後認定與性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。