「要回新竹照顧媽媽」柯文哲聲請解除限制住居 審判長准了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文涉京華城等案今年9月以7000萬元交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，柯聲請解除限制住居處分，合議庭審判長今天開庭諭知准許，柯即日起不必每日住在台北市，檢察官表示同意、不會抗告。

柯的聲請狀說，柯於9月15日以7000萬元交保准予停止羈押，限制住居在台北市大安區並應守相關科技設備監控，不過，全案將於12月24日辯論終結，定115年3月26日宣判。

狀子說，柯文哲母親何瑞英居住在新竹、年歲已大，柯探視母親需當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴，且柯為前台灣民眾黨主席、台北市長，有社會影響力，法院辯論終結後至宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，柯有應邀前往參加活動的需求，實無法每日及時返回台北。

聲請狀稱，柯已接受科技設備監控包含電子腳環、個案手機，有定時接聽電話、拍照回報的必要，且行動軌跡已全程監控歷經3月有餘，柯都按時出庭，原限制住居所欲防止的逃亡風險，已可由電子監控、個案手機報到機制充分取代。

聲請狀認為，柯提出重保，且法院已管制限制出境、出海，足以確保柯無逃亡之虞，且各界媒體均高度關心柯的活動，柯的行程近乎全部公開，以柯的知名度，已無隱匿之可能，因此聲請解除限住居處分。

審判長受理後說，審酌聲請意旨、審理進度，原限制住居所欲防逃功能，應足以用電子監控取代，考量憲法比例原則之後，當庭解除柯限制住居處分。

北院持續審理京華城圖利案及柯文哲政治獻金貪瀆案，今天開庭審理傳喚時任台北市長、民眾黨主席的柯文哲（左）到庭應訊，傍晚時分庭訊結束，柯文哲步出法庭，在一旁小草的聲援下，他面帶微笑著向小草們揮手致意，隨後搭乘座車離去。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨 柯文哲 限制出境

