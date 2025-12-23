光電董座吸金2億收押 竟涉寫信行賄北所管理員3千萬換見雙親

鼎笙太陽能董事長施慶鴻以投資太陽能光電廠為由，吸金2億元遭判刑12年入獄，他偵查期間遭北檢聲押獲准，竟白紙黑字寫信給台北看守所管理員，直言願以3000萬元行賄，換取出所見雙親一面，結果遭所方斷然拒絕法辦，遭新北地檢署依貪汙治罪條例行賄罪起訴，罪加一等。

施慶鴻為填補鼎笙太陽能財務缺口，以「投資20年電廠專案」對外募資興建太陽能光電廠，與被害投資人簽訂保證還本、獲利6至9％的借貸合約，於2年內吸金2億餘元，後來遭台北地院依銀行法判處12年徒刑而入獄。

新北檢查出，施男2023年12月28日至今年5月23日因吸金案收於北所愛一舍期間，竟寫下內容包括「我父母親已經準備好3000萬現金酬謝您和今日願協助我的長官」、「您和長官每人酬謝600萬現金」的「懇請書」，早上透過房門瞻視孔請作業人員交給戒護科宋姓管理員，內文還特別提及「機密、保密」。

宋員收到懇請書後，立刻前往舍房當面拒絕施男，豈料他並未死心，再度寫下「報告書」，表示「懇請與主任面談『捐款北所』乙事」、「被告父母親已準備好3000萬現金要捐款給土城看守所」藉機交給宋員，最後宋員將此事提報政風室。