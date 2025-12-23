快訊

割頸案凶嫌郭姓少年與其父聲請訴訟救助獲准 16萬裁判費全民埋單

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑，二審今改判郭12年徒刑、林女11年徒刑。民事部分，一審判郭、林女及法定代理人應連帶賠償938萬餘元，而郭與父親提上訴後聲請訴訟救助，台灣高等法院裁定准許，意指郭與父親免繳16萬餘元的裁判費用，由國庫墊付。

郭與父親一審被法院判應連帶賠償楊生父母938萬6874元，因不服判決而提上訴，高院裁定郭與父親應繳納裁判費，經計算上訴第二審裁判費用為16萬7044元。

另外，依民事訴訟法第107條規定，當事人無資力支出訴訟費用者，法院應依裁定准予訴訟救助；又法律扶助法第63條規定，經准許法律扶助的無資力者，在訴訟中向法院聲請訴訟救助時，應准予訴訟救助。

郭與父親提上訴也聲請訴訟救助，高院裁定指出，郭與父親因無資力，向法律扶助基金會新北分會申請法律扶助，經審查認定符合受扶助標準，而准許全部扶助，因此法院依法也准予訴訟救助。

而根據民事訴訟法第110條規定，准予訴訟救助，於訴訟終結前，可以暫免繳納裁判費及其他應預納的訴訟費用，此項費用將由國庫墊付，意指郭與父親暫時免繳16萬7044元裁判費。

法律 民事訴訟 殺人

相關新聞

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

「真是造孽」柯文哲40分鐘揭案情血淚 親曝見陳佩琪一幕當庭潸然淚下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，今天下午傳喚柯答辯。柯表示，他聽妻子陳佩琪說失智的岳母、死去的岳父也被查資...

割頸案凶嫌郭姓少年與其父聲請訴訟救助獲准 16萬裁判費全民埋單

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑，二審今改...

勒索風電廠商判刑5年半 麥寮前鄉長蔡長昆稱捐款做公益求輕判二審駁回

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆於2020年鄉長任內，涉向達德能源集團勒索320萬元得逞，雲林地院今年8月一審依貪汙罪藉勢藉端勒...

「三立馬檢、北檢鏡股」 柯文哲轟北檢勾結媒體：司法犯的罪罄竹難書

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，今天下午傳喚柯答辯。柯表示，司法在本案犯的罪狀罄竹難書，這是當權者權力的傲慢...

轟檢察官辦案不公平 柯文哲提「賴桑小舖」：是否也起訴賴清德？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，今天下午傳喚柯答辯。柯表示，如果販售競選小物就是政治獻金，那「賴桑小舖」？「...

