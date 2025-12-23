勒索風電廠商判刑5年半 麥寮前鄉長蔡長昆稱捐款做公益求輕判二審駁回

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆於2020年鄉長任內，涉向達德能源集團勒索320萬元得逞，雲林地院今年8月一審依貪汙罪藉勢藉端勒索財物罪判刑5年6月、褫奪公權4年；蔡認為判刑過重，不服提起上訴主張受人所託處理，沒有分到半毛錢，請求輕判，台南高分院今駁回上訴。

判決書指出，時任麥寮鄉長的蔡長昆，得知德商達德集團的創維公司將在麥寮鄉開發陸域風電，為謀取私利利用鄉長職務，發文令創維公司停工或以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償發動抗爭；由蔡的友人陳姓男子充當白手套，勒索達德集團給付「定作管路工程」利益。

陳向達德展示他與蔡長昆的關係，能左右蔡勒令停工決定，後因陳不符承包條件而未取得承攬工程利益；當時達德能源公司擔心風機工程如停工1個月，將造成成本虧損嚴重，即透過管道邀蔡長昆見面解決問題，並以1支風機40萬元，在麥寮設立8支風機核算共計320萬元。

雙方達成「協議」後，達德交付款項，一審認定蔡藉勢藉端勒索財物，判刑5年6月、褫奪公權4年；蔡不服提起上訴，主張本案是達德集團因先前經驗，認遭遇陳抗，會造成工程延宕等成本損失，進而接觸他，而他是為了雲林風力發電順利推動，受人所託處理。

蔡指出，後來將所有的錢均發給了百姓，地方再也沒有抗爭，他並沒有分到半毛錢；他在偵查中承認犯行，檢察官認定其有犯罪所得，他也全部繳回。希望法官考量有情輕法重、顯可憫恕之情，英美法所謂「認罪的量刑減讓」，且他僅就量刑上訴，節約司法資源。

蔡表示，他並非不知反省或毫無悔意，且長期以來就一直捐款公益團體及社福機構等單位，以後也會繼續捐款給弱勢團體及慈善機構；希望法官考量他年邁且長年飽受糖尿病之苦等狀況及歷來素行，包括擔任民意代表期間所為，依刑法第59條規定減輕其刑，給他改過的機會。

蔡的律師主張，蔡面對地方及黑道勢力交互影響下，當時初任鄉長僅半年，無法與此等勢力相抗衡，因而被動性應付；律師表示，相較其他被告，蔡判刑比較重，希望法官能夠審酌蔡擔任民代及熱心公益等貢獻，撤銷原判決，從輕量刑。

台南高分院合議庭指出，原判決量處主刑及從刑均尚屬妥適，並無逾越法定範圍或有偏執一端或失之過重等與罪責顯不相當不當情形，亦無何濫用裁量權限之情，與公平原則、罪責原則、比例原則等均無違背，應予維持。