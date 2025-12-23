聽新聞
「三立馬檢、北檢鏡股」 柯文哲轟北檢勾結媒體：司法犯的罪罄竹難書
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，今天下午傳喚柯答辯。柯表示，司法在本案犯的罪狀罄竹難書，這是當權者權力的傲慢，已是一種完全「不要臉」的態度；柯說，士大夫無恥是謂國恥，對台灣司法傷害太大。
柯文哲說，他被羈押禁見1年與外界斷絕聯絡，不知道案情細節，也無法替自己辯白，檢方從「騙票」搜索扣押來的手機、電腦、USB在其中找資料，拼湊故事、斷章取義的辦案，更有「三立馬檢」、「北檢鏡股」在媒體上辦案。
柯說，台北地檢署勾結「鏡新聞」淪為政治打手，這是人民普遍的印象，檢察官從來不敢回應這個題目，這絕對不是人民心目中民主法治國家應有的司法樣貌，現在是整個台灣司法體系如何善後的問題。
柯表示，他要問怎麼會發生這樣的事情，付出如此高昂的社會成本，賴清德還在升高對立的氣氛，台灣還要繼續虛耗下去嗎？他想說出人民的心聲「司法應當是人民最後的安全網，每一個國民都應該被公平的對待。如果司法不能公平，民主就失去了根基」。
柯說，審判長說台灣的司法很脆弱，他這1年的感想是老百姓面對國家機器更脆弱，檢察官說政治歸政治、司法歸司法，但明明看到的就是政治透過司法的追殺無所不在。
柯文哲說，京華城案監察院申請自動調查，沒人檢舉，監委卻主動調查，內政部原本都說沒問題，但在監察委員約詢內政部次長之後改口；台北市政風處在司法偵辦前，已經提早收集資料；政治獻金案詢問調查局法律意見，調查局說沒有違法，地檢署仍起訴。
他說，一再把資料洩漏給特定媒體的檢方，手機、電腦裡的資料不在偵查範圍的，連筆錄都沒有的也會直接出現在鏡新聞「台北地檢署是怎麼遵守偵查不公開的？」
柯說，鏡新聞的勾結一次可以說是意外，每個周二固定上演，你們還有什麼臉說「政治歸政治，司法歸司法」？士大夫之恥，是謂國恥。
