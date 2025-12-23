「真是造孽」柯文哲40分鐘揭案情血淚 親曝見陳佩琪一幕當庭潸然淚下

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，今天下午傳喚柯答辯。柯表示，他聽妻子陳佩琪說失智的岳母、死去的岳父也被查資金，批檢察官勾結媒體政治辦案，表示執法者不守法，現在連大法官也不守法。

柯文哲表示，因為明天的最後陳述沒有法庭公播，所以利用政治獻金答辯提前陳述，他侃侃而談40分鐘，還表示自己很節儉，當市長時有次晚上回家看到陳佩琪跪地擦地板「我家沒有傭人」，說著說著潸然淚下。

柯說，上周檢察官在結辯的時候，反覆的強調「公平、公平、公平」，講得正義凜然，但是公平不需要高聲強調，本來就是司法當然的條件。不管是京華城案或政治獻金案，如果一開始就以平常心對待，真的公平處理，不會變成今天的局面。

柯文哲說，少數檢察官的作為抹煞多數認真檢察官的努力，檢察官「騙票」搜索再從中找資料編故事，拼湊荒謬牽強的理由押人取供、起訴，和特定媒體聯手當政治打手，監察院也罰他240萬元還要沒收政治獻金，檢、監合作無間。

柯說，司法是人民最後的安全網，本案重挫司法信任度，大罷免檢方要負最大的責任，他會盡力善後，重建司法信任度，目前他也很克制，沒有鼓動什麼事，被關1年就算了，反而是他身邊的人比他還生氣，最氣的是陳佩琪。

柯說，民眾黨這一年來人人自危，在驚慌失措中度過，沈慶京就算判無罪，他的公司也差不多了，他妻子、小孩、連遠房親戚的帳戶金流都查過一遍，他聽說檢方準備要用同樣手法對付黃國昌，以特定立場扭曲證據來辦人。

柯文哲說，他最不滿的有牽連太多無辜的人、太有針對性、政治干擾司法，老同學李文宗只回一通簡訊就羈押禁見11個月，前副市長彭振聲認罪卻不知道犯什麼罪還痛失妻子，「真是造孽」。

柯說，這一年來民眾黨人人自危，新興政黨或許有做不好的地方，但不是壞人，他隨後想到妻子陳佩琪說，有次晚上10點多回到家，一開門就看到陳佩琪跪在地上擦地板「我們家沒有佣人」並流下眼淚。

柯說，他從來沒有說政治獻金是個人的，這些錢是支持者捐給柯文哲和台灣民眾黨以及第三勢力發展用的，一定會珍惜使用，檢察官搞這種抹黑的認知作戰，抹黑他的這些罪名荒謬牽強，會變成北檢的汙點，更摧毀人民對司法的信任。