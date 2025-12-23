房屋封條不是便利貼 撕了再貼回嘉義男被判妨害公務

嘉義陳姓男子因家庭成員間民事糾紛，房屋遭法院貼上假處分封條，陳男疑撕下後再貼回去，被控妨害公務，陳男辯稱因颱風吹落再貼回。法官調查當天只有微風，認為托詞卸責，依妨害公務罪判拘役40天。可上訴。

判決表示，陳男與家人共有的嘉義市的一處房地，因家庭成員間民事糾紛，對方聲請民事假處分執行，嘉義地院民事執行處於去年5月14日上午到場執行查封，並在大門旁依法張貼查封公告，公告上清楚蓋有法院紅色關防，足以辨識其為公務員依法執行職務所設置的查封標示。

陳男涉嫌於當天傍晚將張貼於門邊的查封公告移除。陳男於偵查時辯稱，「當天颱風掃到一些物品不見，連隔壁的樹都吹過來，是風吹走的，不是伊撕的，上面還有雨水流到封條上的痕跡，那天伊有拍照，請7-11洗出來，要給律師看，因伊不知道這是什麼東西，掉落下來後，伊有於當天晚上7、8點再貼回去云云。」

法官調查，當天嘉義市最大瞬間風為氣象「微風」等級天候，且沒有下雨，又如陳男所述查封標示係遭強風吹除又遭雨淋，怎有撿回再貼上的可能，認為是陳男撕下後再貼回去。