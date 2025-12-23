基隆東岸商場產權爭議未了...大日開發請求確認優先訂約權 二審仍敗訴

基隆東岸商場產權爭議多時，原簽約經營廠商「大日開發」認為營運績效良好，但市府卻違反OT契約未優先續約，提民事訴訟請求確認優先定約權存在，一審判決大日敗訴，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，仍判決大日敗訴，可上訴。

基隆市政府重新辦理東岸商場招商，由微風集團出線，大日委託的經營業者主富公司（NET）指市府強行點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪，檢方處分不起訴。

大日開發提告主張，與基隆市府2015年12月31日簽立「基隆市東岸立體停車場營運移轉案契約」，約定市府將東岸立體停車場、附屬事業商場等委託公司營運；之後，公司申請優先定約，並於2020年12月31日簽約，將委託營運資產略作調整，營運期間自2021年1月1日起至2023年 12月31日止。

大日主張，公司營運績效評分符合良好標準，便於2023年7月28日再度向市府提出優先定約的申請，但市府卻以公司提出的資產總檢查書件未包含附屬商場資產清冊，且未提出資產現況檢查結果、近3年財務狀況資料僅有片面數字，但無相關佐證資料、公司就商場增建的2至4樓建物未完成第一次登記為由，通知申請優先定約審查結果為「不通過」。

大日認為，公司已補正提出資產點交財產清冊，且審查優先定約資格時不須納入商場內各商家的財務狀況，又將商場增建物辦竣第一次登記並非公司的義務，市府是以無關因素恣意拒絕公司行使優先定約權，請求優先定約權存在。

基隆市政府則指出，大日經營績效縱屬良好，並不當然取得優先定約資格，否認大日有OT案有優先定約權存在。基隆地方法院一審認為，依市府與大日公司第2次簽定的OT契約，營運績效經評定為良好，只是可以向市府「申請」優先定約，並非因此取得優先定約「資格」，判決大日敗訴。

大日不服判決而提上訴，高院指出，依契約意旨，大日若評定為營運績效良好，固然可「申請」優先定約，但市府然對於是否續約、續約條件仍有裁量審核權限，不是一旦符合營運績效良好的要件，市府就必須續約。

高院認為，促進民間參與公共建設法施行細則未限制市府考量公共最大利益，就個案情形衡量要求大日提出除「資產總檢查」、「自己財務狀況」以外的其他具體說明事項，來決定是否與大日優先定約。

判決指出，市府要求補正「營運資產清冊」，來評估大日管理、保存、維護營運資產的能力，且為瞭解大日營運期間是否已將資產發揮最大利用效能，及評估未來如續訂契約，應列入經營權利金之計算基準，而要求補正「申請日前至少3年財務狀況資料」，難認有逾越、濫用權限。