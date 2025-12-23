華亞科案行收賄500萬金流細節曝光 辯方質疑「誘導式訊問」的合法性

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院上午聚焦汙點證人廖力廷偵訊筆錄，勘驗辯方聲請18則有疑義段落，釐清行賄時序與鄭文燦還款細節，檢辯雙方針對勘驗範圍與訊問過程的客觀性展開激烈攻防，庭訊直到中午12時30分，針對不爭執部分勘驗完成，法官田時雨諭知下午繼續。

根據勘驗內容，廖力廷表示是受其父廖俊松指示準備500萬元現金，他到銀行分批提領，然後將款項交給父親，當晚便帶著裝有現款的提袋前往市長官邸與鄭文燦碰面，在類似客廳的地方與鄭泡茶，廖父趁機將錢塞在茶几下方，當檢調持續詢問鄭是否知情時，他多次以「我想一下」、「忘記了」回應。

至於送500萬元的目的，廖力廷在偵訊過程中，經由偵訊人員提示，坦言是希望鄭文燦市長能夠「支持」華亞科技園區的土地擴展計畫，而檢方在訊問中多次向他確認「是否因認為鄭文燦具備影響力而送錢」時，他對此表示認同；但辯方指出，廖力廷於訊問初期的回答顯示他其實「搞不清楚狀況」，質疑檢調是為了導向特定答案而反覆確認。

辯方質疑，廖力廷的供詞在起訴書中竟出現內容前後不一、一改再改等六個版本說法，認為這反映出調查員與律師在訊問過程中可能給予強烈暗示，甚至在問題中直接塞入答案，導致證人產生「虛偽自白」或「合成證詞」。