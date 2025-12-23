快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

華亞科案行收賄500萬金流細節曝光 辯方質疑「誘導式訊問」的合法性

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院上午聚焦汙點證人廖力廷偵訊筆錄，勘驗辯方聲請18則有疑義段落，釐清行賄時序與鄭文燦還款細節，檢辯雙方針對勘驗範圍與訊問過程的客觀性展開激烈攻防，庭訊直到中午12時30分，針對不爭執部分勘驗完成，法官田時雨諭知下午繼續。

根據勘驗內容，廖力廷表示是受其父廖俊松指示準備500萬元現金，他到銀行分批提領，然後將款項交給父親，當晚便帶著裝有現款的提袋前往市長官邸與鄭文燦碰面，在類似客廳的地方與鄭泡茶，廖父趁機將錢塞在茶几下方，當檢調持續詢問鄭是否知情時，他多次以「我想一下」、「忘記了」回應。

至於送500萬元的目的，廖力廷在偵訊過程中，經由偵訊人員提示，坦言是希望鄭文燦市長能夠「支持」華亞科技園區的土地擴展計畫，而檢方在訊問中多次向他確認「是否因認為鄭文燦具備影響力而送錢」時，他對此表示認同；但辯方指出，廖力廷於訊問初期的回答顯示他其實「搞不清楚狀況」，質疑檢調是為了導向特定答案而反覆確認。

辯方質疑，廖力廷的供詞在起訴書中竟出現內容前後不一、一改再改等六個版本說法，認為這反映出調查員與律師在訊問過程中可能給予強烈暗示，甚至在問題中直接塞入答案，導致證人產生「虛偽自白」或「合成證詞」。

對於辯方要求勘驗部分，公訴主任檢察官吳昇峰表示，部分編號屬於錄製完畢後的對話，並非正式筆錄內容，因此沒有勘驗必要，同時主張，部分涉及證人醫療隱私的內容應受法律保護，不應公開播放，認為辯方在庭前臨時增加要求有拖延訴訟之虞。

桃園地院今進行第11次準備程序，經過冗長的勘驗過程，法官諭知暫停，下午繼續；鄭文燦與律師們步出法院去用餐。記者陳恩惠／攝影
桃園地院今進行第11次準備程序，經過冗長的勘驗過程，法官諭知暫停，下午繼續；鄭文燦與律師們步出法院去用餐。記者陳恩惠／攝影
桃檢今天蒞庭陣容仍由公訴組主任檢察官吳昇峰、主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛，檢察官陳嘉義和公訴李頎列席旁聽。記者陳恩惠／攝影
桃檢今天蒞庭陣容仍由公訴組主任檢察官吳昇峰、主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛，檢察官陳嘉義和公訴李頎列席旁聽。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦 檢調 桃園地院

延伸閱讀

影／聽到「華亞科技園區重啟案」鄭文燦的表情是…

鄭文燦涉貪案今第11次準備庭 聚焦汙點證人筆錄內容精彩

「社會常態是工酬相當」李文宗律師當庭曝收賄行情 工程款1%至3％

桃園華亞科擴大案重啟！張善政表態支持 地主樂善寺態度分歧

相關新聞

新北割頸案死者父遍體鱗傷...痛哭「台灣司法已死」 怒斥少事法是惡法

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

基隆東岸商場產權爭議未了...大日開發請求確認優先訂約權 二審仍敗訴

基隆東岸商場產權爭議多時，原簽約經營廠商「大日開發」認為營運績效良好，但市府卻違反OT契約未優先續約，提民事訴訟請求確認...

新北少年割頸案二審宣判！涉殺人乾哥郭姓少年判12年、教唆林女11年

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件上訴...

京華城案開庭小草聲援 柯文哲微笑步入法庭

台北地方法院持續審理京華城圖利案及柯文哲政治獻金貪瀆案，今天開庭審理傳喚時任台北市長、民眾黨前主席的柯文哲到庭，下午近兩...

華亞科案行收賄500萬金流細節曝光 辯方質疑「誘導式訊問」的合法性

海基會前董事長鄭文燦被控於市長任內收賄，桃園地院上午聚焦汙點證人廖力廷偵訊筆錄，勘驗辯方聲請18則有疑義段落，釐清行賄時...

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光！

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審各被依殺人罪判決9年、8年徒刑。案件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。