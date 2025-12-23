快訊

騙宣傳販賣盜版名牌球鞋...網紅受騙上當怒求償 法院判確定賠25萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

凡斯科技負責人蘇逸羣涉從中國取得盜版名牌球鞋，再對網紅佯稱是合法正品，透過與網紅合作發文宣傳、開限時團購欺騙消費者，約售出2萬多雙球鞋，獲利8000餘萬元，被台北地檢署依詐欺、商標法等罪起訴。民事部分，黃姓網紅已代墊還款給消費者，提告向凡斯科技、蘇求償共45萬餘元，一審判決敗訴，案件上訴，台灣高等法院二審今改判凡斯科技要賠償25萬餘元，全案確定。

蘇逸羣經營「童夢帶貨老師」Instagram平台，2021年起陸續委託黃女在內的多名網紅以自身IG帳號代為宣傳，邀集消費者購買Nike、New Balance等名牌球鞋。網紅因相信蘇保證販售的球鞋為真品，而發文幫忙宣傳、販售，未料事後出現仿品傳聞，消費者也紛紛報案。

黃女為IG有1.8萬粉絲的網紅，她和其餘9名網紅為維護商譽，已先代蘇賠償部分消費者，而提民事訴訟請求20萬至40萬元不等的賠償金。台北地方法院一審判決黃女等人敗訴，黃女不服提上訴。

高院指出，黃女要求蘇逸羣、凡斯科技連帶賠償30萬元，另向凡斯科技求償15萬8370元。然而，球鞋經各品牌公司依專業鑑定，結果均為仿品，且凡斯科技未能提出向各品牌公司合法代理商購得球鞋的來源證據，足認球鞋為仿品。

高院表示，又蘇逸羣及凡斯科技員工自始向黃女謊稱球鞋為真品，並以話術取信黃女，讓黃女同意以IG帳號向大眾推銷凡斯公司販售球鞋，消費者因而認定黃女是代言仿品或與凡斯科技共同販售仿品。

高院指出，黃女因此遭消費者追償價金，並遭不特定網友留言給予負評，客觀上已貶損黃女網路平台形象及人格社會評價，另黃女也將費用返還給消費者，黃女向凡斯科技返還訂單金額，有所憑據，判蘇、凡斯科技連帶賠償10萬元，另凡斯應賠償15萬8370元，共計25萬餘元確定。

示意圖／聯合報系資料照片
消費者 網紅 IG

