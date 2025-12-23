彭振聲妻子身亡刊登11承辦檢察官「血照」 認罪求緩刑

臉書「迷因台式民主」版主戴瑞甯在粉專刊登京華城案承辦檢察官姓名、照片加上血痕，由網友林惠珠轉傳，戴、林涉違反個資法、恐嚇罪。台北地院今天開庭，戴、林認罪，盼獲判緩刑，檢方則認為將司法官「血照」上網任由網友攻擊，建請依法量刑，全案訂明年1月13日上午10時宣判。

檢方指控，戴瑞寧的「迷因台式民主」粉專長期關注京華城案發展，戴不滿2025年7月1日彭振聲妻子謝夏蕎身亡，將11名承辦檢察官照片發布在臉書粉專，網友林惠珠後來在「迷因台式民主」粉專上下載並附上「命債，命還」等，轉傳在社群媒體Thread上，2人到案後曾被羈押2個月。

法院今天開庭，戴瑞甯改口認罪，不爭執犯行、犯意與罪名。戴說，他合成檢察官與血跡噴濺的圖，是出於對彭振聲的妻子身亡的憤慨，是在評論京華城案是悲劇，並非真要加害檢察官和法官，他知道行為不對，願接受法律處罰，也願意司法官們道歉。

戴說，他的行為造成家人麻煩，妻子、家人都被肉搜，妻子在他被收押期間照顧不到2歲的女兒，現已深切反省，不應以激烈發言抒發個人意見。

戴的律師表示，戴的手法確屬不當，但犯案動機是出於評論司法，對檢察官沒有私人恩怨或惡意，請求判處6月以下徒刑或給予緩刑。

林惠珠也坦承犯行，要為一時情緒轉發貼文致歉，她說，收押2個月期間反省很多，不應該發表過激言論；林女的律師說，林女已深知行為不對，會虛心謙卑接受處罰，並盡力彌補造成的傷害，希望法官給她緩刑機會。